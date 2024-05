Lille vs Lyon : Retour sur un match au parfum européen

Pour clore cette 32e journée de championnat, Lille accueillait l’Olympique Lyonnais. Un match plus que crucial pour les deux équipes, avec le LOSC qui cherche la 3e place et des Lyonnais qui veulent accrocher une place européenne après un début de saison difficile.

Une performance lyonnaise qui donne de l’espoir

Pendant ce match, Lille a mené deux fois au score. Les hommes de Paulo Fonseca étaient d’abord en tête 2-0 avant que Lyon ne décide d’accélérer et revienne à égalité avec un but de Benrahma et un autre de Malick Fofana. Les Dogues se sont retrouvés en grande difficulté dans les dernières minutes du match, mais ont réussi à marquer un autre but pour reprendre l’avantage.

Avec un but à la 85e minute de Diakité, Lille pensait avoir fait le plus dur, mais c’était sans compter sur le but d’Alexandre Lacazette à la 88e minute et celui de Mama Baldé dans le temps additionnel, qui ont freiné les Lillois dans leur course à la C1.

𝗖𝗘𝗦 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗦𝗢𝗡𝗧 𝗜𝗡𝗖𝗥𝗢𝗬𝗔𝗕𝗟𝗘𝗦 ! 🦁❤💙



Jusqu'au bout, ils n'ont rien lâché et s'imposent dans ce match de fou !!!! 🔥🔥🔥



Bravo les gars ! 👏



3-4 #LOSCOL pic.twitter.com/FZ1rgq5oRn — Olympique Lyonnais (@OL) May 6, 2024

Lille manque totalement le coche

Alors que les Lillois avaient bien débuté leur rencontre, la défaite pourrait avoir un impact énorme sur la fin de saison. Après le match nul réalisé par Brest, l’occasion de prendre la troisième place s’est envolée pour cette journée.

Le président du LOSC, Olivier Létang, s’est exprimé après cette défaite au micro de RMC Sport pour exprimer la déception qu’il ressentait. « C’est un scénario difficile, cruel, mais je vous l’ai déjà dit : dans le sport de haut niveau, il n’y a pas de place pour ceux qui sont faibles. »

Le club du Nord a peut-être manqué sa dernière chance d’obtenir une qualification directe pour la prestigieuse Ligue des champions et pourrait se retrouver contraint aux barrages, une situation généralement peu favorable pour les clubs français, comme l’ont récemment connu l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille qui ont été éliminés.

La 5e place n’échappe pas aux Lillois, mais la 4e place pourrait rester en possession de Lille. Les deux prochaines rencontres se joueront contre Nantes et l’OGC Nice.