Mercato Lille : Un cadre veut quitter le LOSC

Edon Zhegrova, Jonathan David ou encore Leny Yoro, de nombreux joueurs de Lille sont annoncés sur le départ pour le prochain mercato estival. Un autre joueur ayant un rôle important dans l’effectif des Dogues pourrait faire ses valises.

La ligue des Champions comme objectif

À l’issue de la 32e journée de Ligue 1 opposant Lille à l’Olympique Lyonnais, Angel Gomes s’est présenté en conférence de presse. L’ancien joueur de Manchester United s’est exprimé sur sa saison, son avenir et ses ambitions.

» Je pense que c’est une saison positive pour moi. Les deux dernières saisons ont été positives. Si je compare mes performances cette saison et l’année dernière, je pense que je me suis amélioré. En tant que joueur, c’est ce que tu vises. J’ai défini mes défis personnels assez hauts. Je ne vois pas de raison pour laquelle je ne pourrai pas jouer dans une équipe de Ligue des Champions. J’ai confiance en moi et mes qualités. Je dois remercier mes coéquipiers, mon staff et ceux qui ont été autour de moi durant mon passage. »

À l’image d’un Steve Mounié, le milieu offensif d’origine portugaise pourrait voir son destin se dessiner en fonction de la place que le LOSC obtiendra à l’issue de cette fin de saison plus que palpitante.

🎙️ ANGEL GOMES en conférence de presse :



« On est aux portes de la Ligue des Champions. C’est très serré donc c’est un objectif forcément. On donnera tout pour atteindre l’objectif ! » 🎯



Crédit photo/vidéo : @losclive #Lille pic.twitter.com/ysXULVLVAR — LOSC FANS ONLINE 🔴⚪ (@LoscFansOnline) May 5, 2024

Un calendrier plutôt compliqué pour Lille

Que ce soit sur le plan personnel ou collectif, Angel Gomes et ses coéquipiers devront tout donner pour obtenir la qualification directe en Ligue des Champions. Pour cela, il faudra remporter le match face à Lyon ce lundi 6 mai à 21h.

En gagnant le match contre les hommes de Pierre Sage, les Dogues arriveraient à hauteur de la 3ème place de la Ligue 1, dépassant ainsi le Stade Brestois. Une position qui permettrait de se qualifier directement pour la Ligue des Champions et qui couronnerait une saison réussie pour Lille.

Participer à la C1 permettrait au LOSC d’être plus actif lors du prochain mercato, mais aussi de conserver l’actuel entraîneur, Paulo Fonseca, annoncé sur le départ vers Marseille ou encore Milan.