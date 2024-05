Stade Rennais – RC Lens : Une pluie d’absents pour chaque équipe

Beaucoup de joueurs seront absents de part et d’autre pour le choc de la 33ème journée entre le Stade Rennais et le Racing Club de Lens.

Stade Rennais : Terrier et Matusiwa suspendus

Dans l’obligation de gagner pour espérer une place européenne, le Stade Rennais sera diminué face au RC Lens lors du choc de la 33ème journée de Ligue 1 (dimanche à 21 heures au Roazhon Park).

Pour cette rencontre, Julien Stéphan ne pourra pas compter sur deux joueurs majeurs : Martin Terrier et Azor Matusiwa, tous deux suspendus. Les deux joueurs ont été sanctionnés par la comission de discipline après avoir écopé de trois avertissements dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle.

Lens devra faire sans Wahi et Danso

Du côté du RC Lens, Elye Wahi a été sanctionné par la LFP pour la même raison que Terrier et Matusiwa. Autre absence de taille pour les Sang et Or, celle de Kevin Danso. Sorti à la mi-temps face au FC Lorient vendredi, le défenseur central autrichien est blessé et forfait pour le match de Rennes.

Le RC Lens sera également privé d’un autre joueur, cette fois-ci au milieu de terrain. Neil El Aynaoui est blessé jusqu’à la fin de la saison, comme l’avait annoncé Franck Haise en conférence de presse avant la rencontre face à Lorient. L’ancien nancéen souffre d’une entorse au genou.

Cette rencontre entre le Stade Rennais et le RC Lens se fera donc sans plusieurs joueurs importants des deux équipes. A noter que Arnaud Kalimuendo, Benjamin Bourigeaud et Christopher Wooh rencontreront leur ancienne équipe à l’occasion de ce match.