Le technicien du PSG, Luis Enrique prépare un lourd arsenal face au Borussia Dortmund pour le compte du match retour des demi-finales de la Ligue des Champions.

Le PSG accueille Dortmund au Parc des Princes

Le PSG va affronter le Borussia Dortmund au Parc des Princes ce mardi soir pour le match retour des demi-finales de la Ligue des Champions.

Le Borussia Dortmund a remporté la première manche de cette double confrontation (1-0) le mercredi 1er mai au Stade Signal Induna Park. L’équipe entraînée par Edin Terzic abordera cette rencontre avec confiance et une courte avance sur les Parisiens.

Le PSG n’a pas produit un jeu de haut niveau au match aller, et a raté beaucoup d’occasions. Devant son public au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique vont tenter de renverser les Allemands et rejoindre la finale.

À quelques heures de ce grand rendez-vous, Luis Enrique a dévoilé la liste de ses joueurs retenus pour cette affiche. L’effectif est presqu’au complet. Seuls trois cadres manqueront cette rencontre. Il s’agit de Presnel Kimpembe, Sergio Rico et Lucas Hernandez, gravement blessé.

Selon les informations de L’Equipe, la défense sera constituée d’Hakimi, Marquinhos, Mendes et un choix entre Beraldo et Pereira pour occuper le poste de Lucas Hernandez. Au milieu de terrain Zaïre-Emery, Vitinha et Ruiz seront titulaires.

En attaque, Dembélé, Mbappé et Barcola vont débuter la rencontre. Donnarumma sera dans les buts. Luis Enrique mise sur cette équipe pour renverser la vapeur et se qualifier pour la finale.

La composition probable du PSG

Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Beraldo (ou Danilo), Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz (ou Lee) – Dembélé, Mbappé, Barcola (ou Ramos).