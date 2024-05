Il quitte l’ASSE et fait de touchantes révélations

A l’été 2023, l’ASSE a enregistré l’un des départs les plus importants de son effectif. Cela n’a pas empêché les Verts de poursuivre leur rêve de monter en Ligue 1. Mais de loin, il garde toujours de bons souvenirs du club.

L’ASSE plus que jamais proche d’un retour en Ligue 1

Après deux ans passés dans l’antichambre de l’élite du football français, l’ASSE est sur le point de signer son grand retour en Ligue 1. Sous la direction d’Olivier Dall’Oglio, les verts ont réalisé une remontée spectaculaire et se retrouvent actuellement deuxièmes de Ligue 2 derrière l’AJ Auxerre. L’objectif est de réussir à valider la promotion sans passer par les barrages.

Si le nul 2-2 concédé à Guingamp sonne comme un mauvais pas qu’il fallait éviter, l’AS Saint-Etienne doit déjà se relancer dès la prochaine journée. Sous la pression du SCO d’Angers, ils jouent gros face à Rodez, un concurrent à la montée, avant de boucler la saison à Quevilly. Pourtant, le départ douloureux de Jean-Philippe Krasso l’été dernier était loin de prédire une saison aussi reluisante pour le club du Forez.

Jean-Philippe Krasso et la ferveur des Verts

Jean-Philippe Krasso, qui a rejoint l’Étoile Rouge de Belgrade après une dernière saison impressionnante à l’ASSE, n’a pas oublié la ferveur des supporters stéphanois. Dans une interview révélatrice avec 90Football, l’attaquant ivoirien a partagé ses sentiments profonds sur les supporters du club. Ses mots peignent un tableau vivant de la passion qui anime la ville de Saint-Étienne et de l’impact que cela a sur les joueurs.

Il décrit une ville où le football est plus qu’un sport, c’est une affaire de cœur. « Quand on gagne, tu demandes une baguette au boulanger, il te passe quasiment toute la boulangerie », dit-il, illustrant comment la victoire et la défaite de l’équipe influencent l’humeur de toute la ville. Krasso souligne le lien indéfectible entre les joueurs et les supporters.

Le champion d’Afrique révèle que même si les joueurs peuvent partir, les supporters restent, leur cœur battant éternellement pour Saint-Étienne. « Si on perd, toute la semaine, la ville est grise. Tout le monde est énervé », explique-t-il, ajoutant que la présence des supporters se fait sentir partout, même à l’extérieur, créant une atmosphère de domicile loin de chez eux.

L’impact des supporters sur le terrain

L’attaquant ivoirien exprime sa fierté d’avoir été soutenu par de tels fans, affirmant que leur présence constante et leur soutien ont un impact réel sur les performances de l’équipe. « C’est à nous de leur donner le sourire à la fin du match », affirme Krasso, reconnaissant la responsabilité des joueurs de répondre à l’amour des supporters par des performances sur le terrain. Les déclarations de Jean-Philippe Krasso mettent en lumière l’importance des supporters dans le football.

Pour les Verts de Saint-Étienne, les supporters sont bien plus que des fans ; ils sont le cœur battant de la ville, influençant non seulement l’ambiance dans le stade mais aussi la vie quotidienne. C’est cette passion inébranlable qui fait de l’ASSE un club mythique et qui continue d’inspirer les joueurs, peu importe où leur carrière les mène.