Montée en Ligue 1 : L’ASSE reçoit une excellente nouvelle en provenance de Quevilly

Pour le dernier match de la Ligue 2, l’ASSE se déplace sur le terrain de Quevilly-Rouen. À neuf jours de cette ultime rencontre, Saint-Etienne a reçu une bonne nouvelle.

Jean-Louis Garcia suspendu contre Saint-Etienne

L’AS Saint-Etienne jouera le match de la 38e journée de Ligue 2 contre l’US Quevilly-Rouen au stade Robert-Diochon, le vendredi 17 mai (20h45). Les Verts n’ont pas encore commencé à préparer ce déplacement, car ils accueillent d’abord Rodez AF, ce vendredi, à Geoffroy-Guichard. Toutefois, une nouvelle intéressante pour l’ASSE est tombée en Normandie.

L’entraineur du club normand est sanctionné par la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP). Il est suspendu pour un match ferme, à la suite d’un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle. La suspension de Jean-Louis Garcia prenant effet à partir du 14 mai, il sera donc privé de banc de touche face à Saint-Etienne, lors de la dernière journée de la Ligue 1.

Quevilly-Rouen déjà relégué en National

En plus de cette mauvaise nouvelle concernant son coach, Quevilly-Rouen est 18e au classement et d’ores et déjà relégué en National. Le club normand à 9 points de retard sur l’USL Dunkerque, le premier club non-relégable. Or, il ne reste plus que 6 points en jeu. Il n’y a donc plus d’enjeu pour l’équipe de Jean-Louis Garcia. Deux nouvelles avantageuses pour l’ASSE, qui a encore besoin de points pour valider sa montée directe en Ligue 1.

Pour rappel, les Stéphanois sont à la lutte avec Angers pour la 2e place. À deux journées de la fin du championnat, l’équipe d’Olivier Dall’Oglio et celle d’Alexandre Dujeux sont à égalité de points, soit 64 chacun. Saint-Etienne (2e) et le SCO (3e) se livrent donc une bataille à distance pour la deuxième place, qui est qualificative pour la montée en Ligue 1 directement, sans passer par les barrages.