PSG : Il fracasse Luis Enrique en live après la défaite

Le PSG est vertement critiqué après son élimination en demi-finales de la Ligue des Champions par le Borussia Dortmund.

Dortmund élimine le PSG en demi-finales de la LDC

Le Borussia Dortmund a éliminé le PSG en demi-finales de la Ligue des Champions mardi soir. Il a mis fin à l’aventure parisienne dans cette compétition.

Le Paris Saint-Germain n’a pas inscrit un seul but durant les deux confrontations. Les hommes de Luis Enrique se sont inclinés au Stade Signal Induna Park (1-0) le mercredi 1er mai 2024 au match aller. Ils ont chuté (1-0) à domicile au Parc des Princes le mardi 7 mai 2024. Les Borussen ont trouvé le chemin des filets à deux reprises et ont scellé le sort de leurs adversaires.

À la fin de la rencontre, le technicien parisien, Luis Enrique a félicité le Borussia Dortmund pour sa détermination et son endurance. Malgré la belle performance des Parisiens, le succès n’est pas au rendez-vous.

« Le sentiment qui prédomine c’est la tristesse. On n’a pas été inférieurs sur ces deux matchs. On a eu 6 poteaux. On n’a pas marqué un but en 31 tirs. C’est très curieux le football mais le football récompense ceux qui marquent et non ceux qui ont le plus de tirs. Pour cela, il faut féliciter l’adversaire, car eux ont joué deux bons matchs à l’aller comme au retour. Avec beaucoup d’intensité », a déclaré le coach espagnol au micro de Canal+.

🔴🔵 Luis Enrique: “We wit the post 6 times, we had 31 shots on goal… but we didn’t score. It feels impossible to believe this”.



❗️ “Our xG tonight has been 3, BVB’s xG has been around 0.7… they scored, we didn’t”.



“This is football. We accept the verdict. Congrats to BVB”. pic.twitter.com/Sotukyk0hw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2024

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a également félicité les Borussen pour leur victoire méritée mais il regrette les chances non converties par le PSG. Avec six tirs sur les poteaux sur les deux matchs, le PSG n’a pas réussi à renverser Dortmund pour rejoindre la finale.

« Félicitations à Dortmund. Ils ont gagné les deux matchs, on ne peut pas dire qu’ils n’ont pas mérité. Mais je pense qu’on méritait de gagner ce match. On était meilleur tout le match, on a énormément d’opportunités, si on regarde les statistiques on peut en marquer trois, au minimum », a réagi le dirigeant parisien.

Jérôme Rothen pulvérise le PSG

Après l’élimination du PSG en Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, les critiques fusent. Sur RMC, Jérôme Rothen n’a pas mâché ses mots pour critiquer la piètre performance des Parisiens.

« Ils parlent d’un début de projet, mais les gars, la finale était là ! Si ça se trouve, vous ne la reverrez plus jamais. Moi je l’ai vue une fois la finale, on me disait que la défaite n’était pas grave on verra avec la deuxième, je l’attends encore ! », a lâché l’ancienne star du PSG.

Daniel Riolo enfonce le clou. « Il a gourouté le cerveau de tout le monde. Il allait trouver la solution parce que c’est l’évangile, parce qu’il descend sur Terre et il trouve des solutions. Mais Terzic, qui est le tocard du coin pour la plupart des gens, lui a donné deux leçons de football. Maintenant on a le génie, on va continuer deux ans avec lui, et toutes les semaines on aura Gifi des idées de génies. J’en ai marre. On lui a ciré le cul et les pompes à Luis Enrique tellement c’était un génie », a-t-il dit sur RMC.