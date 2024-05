Comment Lyon a déjoué les pronostics pour se rapprocher de l’Europe ?

Malgré son calendrier infernal, Lyon a réussi à se rapprocher d’une qualification pour la coupe d’Europe. Comment cela a-t-il été possible ?

Lyon aux portes de l’Europe grâce à une folle série

Lanterne rouge de la Ligue 1 en décembre 2023 et relégable en Ligue 2 à la mi-saison, Lyon a fait une remontée inespérée au classement, en 2024. À quatre journées de la fin du championnat, l’OL avait déjà assuré son maintien dans l’élite. Et à deux journées de l’issue de l’exercice 2023-2024, l’équipe lyonnaise est 7e au classement et virtuellement qualifiée pour la Ligue Europa Conférence. En plus, elle est en finale de la coupe de France et peut décrocher directement une place en Ligue Europa, si elle remporte le trophée national, face au PSG, le 25 mai à Lille.

Envoyé en deuxième division fin 2023, Lyon a donc réussi à déjouer tous les pronostics, grâce à une deuxième partie de saison extraordinaire. À partir de février 2024, les Gones ont enregistré 13 victoires, 1 nul et seulement 2 défaites, toutes compétitions confondue.

Lyon renverse Brest, Monaco et Lille, et fait peur !

Dans cette folle série positive de l’Olympique Lyonnais, il faut souligner les trois victoires déterminantes sur des équipes du Top 4 de la Ligue 1. Lyon a affronté successivement Brest, Paris, Monaco et Lille. Les Brestois étaient 2es, les Parisiens leaders, les Monégasques 3es et les Lillois 4es, au moment des confrontations. Mais l’OL s’est sorti avec brio, face à ces adversaires qui dominent le championnat, en remportant les matchs contre le SB29 (4-3), l’ASM (3-2) et le LOSC (3-4). Seul le PSG a infligé une défaite aux Lyonnais (4-1).

Ces trois succès, en plus du précédent sur Nantes à la Beaujoire (1-3), ont été précieux pour l’équipe de Pierre Sage, dans la course vers l’Europe. Ces victoires ont achevé de convaincre tous les observateurs de la Ligue 1, sur la détermination de Lyon à aller chercher une place en coupe d’Europe.

Totale confiance avant la finale de la coupe de France

Avant les deux derniers matchs du championnat, le capitaine Alexandre Lacazette et ses coéquipiers ont fait le plein de confiance, en renversant Brest, Monaco et Lille. L’OL affrontera Clermont Foot au stade Gabriel-Montpied, puis recevra le RC Strasbourg à Décines, pour boucler le championnat. Évidemment, avant la finale de la coupe de France.