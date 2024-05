Mercato PSG : Un premier dossier déjà réglé au milieu de terrain ?

En pleine préparation du prochain mercato estival, le PSG pourrait retourner sur la table des négociations avec les dirigeants d’un club portugais pour un milieu de terrain devenu indésirable dans la capitale.

Un indésirable ne veut pas revenir au PSG

Arrivé à l’été 2022 dans les bagages de Christophe Galtier, Renato Sanches n’est pas parvenu à se faire une place au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain en raison de plusieurs pépins physiques. Prêté à l’AS Rome, où il espérait se relancer sous les ordres de son compatriote José Mourinho, le milieu de terrain a encore enchaîné les blessures et n’a disputé au total que 260 minutes cette saison en Serie A.

Un temps de jeu insignifiant pour pousser les dirigeants romains à lever l’option d’achat de 15 millions d’euros dont ils disposent. Le journaliste Fabrizio Romano assure donc que Renato Sanches s’apprête à revenir à Paris cet été, mais ne devrait pas non plus s’éterniser dans la capitale française, Luis Enrique ne comptant pas sur lui pour la saison prochaine. En quête d’une nouvelle porte de sortie pour se relancer, le milieu de terrain de 26 ans aurait d’ores et déjà tranché pour sa prochaine destination.

Renato Sanches veut retourner au Portugal

Renato Sanches

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Renato Sanches va revenir au Paris Saint-Germain au terme de son prêt à l’AS Rome. Annoncé dans le viseur de Besiktas, Fenerbahçe ou encore Galatasaray, l’ancien joueur de Lille OSC a refusé de poser ses valises en Turquie. Pas dans les plans des dirigeants parisiens, l’international portugais devrait donc profiter du mercato estival à venir pour se trouver un nouveau point de chute afin de se relancer la saison prochaine.

Et selon le quotidien O Jogo, Renato Sanches aurait une envie bien précise pour la suite de sa carrière : retourner au Benfica Lisbonne, son club formateur qu’il avait quitté en 2016 pour signer au Bayern Munich contre un chèque de 35 millions d’euros.

« Bien que Renato Sanches ait également souffert de problèmes physiques ces derniers temps, le joueur pense que le département médical des Aigles pourra l’aider à atteindre le plus haut niveau et que la confiance et la satisfaction du retour à la maison réduiront la pression et le stress de la compétition qui ont également été la cause des blessures, surtout musculaires, qui l’ont empêché de jouer régulièrement », explique le média portugais.

Toujours selon la même source, l’agent du joueur, Jorge Mendes, devrait prochainement discuter avec Rui Costa, le président du Benfica, d’un éventuel prêt avec prise en charge d’une grosse partie du salaire par le Paris Saint-Germain.