Mercato : Mehdi Benatia va réaliser un gros coup pour l’OM

Avec une nouvelle saison décevante, l’OM doit déjà se concentrer sur son mercato pour mieux préparer la saison prochaine. Mehdi Benatia est d’ailleurs à fond sur une priorité défensive à près de 40 millions d’euros.

Mercato OM : Mehdi Benatia relance la piste Nayef Aguerd

L’Olympique de Marseille fera face à plusieurs défis cet été afin de mieux préparer la saison 2024-2025. Avec la succession de Jean-Louis Gasset comme priorité du moment, la direction de l’OM ne perd pas de vue les gros chantiers de son mercato estival. Sous la houlette de son conseiller sportif Mehdi Benatia, Marseille a manifesté un intérêt marqué pour Nayef Aguerd.

Actuellement sous contrat avec West Ham en Premier League, le défenseur central marocain est l’une des pistes prioritaires de son compatriote pour le club marseillais. « Le joueur n’est pas contre l’idée de partir puisqu’il a perdu son statut de titulaire indiscutable », assure le journaliste Hakim Zhouri pour Football Club de Marseille. L’OM, qui prépare activement la prochaine saison, voit en Aguerd le renfort idéal pour consolider son secteur défensif, qui pourrait enregistrer le départ de Chancel Mbemba.

La stratégie de Mehdi Benatia pour Nayef Aguerd

Nayef Aguerd, dont la valeur marchande est estimée à près de 40 millions d’euros, représente un investissement significatif pour l’OM, mais pas de quoi suffire pour refroidir Mehdi Benatia. Selon la même source, le dirigeant marocain de l’OM envisage un prêt avec option d’achat pour contourner les contraintes financières et s’offrir les services du joueur.

Aguerd, qui a débuté la saison en tant qu’élément clé de West Ham, a vu son temps de jeu réduire suite à une série de performances décevantes de son équipe. Malgré cela, son expérience internationale et sa polyvalence en font un candidat de choix pour l’OM, qui cherche à renforcer sa défense en vue de la saison prochaine.

Un duo Aguerd – Balerdi à l’OM ?

Mehdi Benatia, ancien défenseur de renom et désormais conseiller sportif à l’OM, est impliqué dans les négociations pour attirer Aguerd à Marseille. L’ancien joueur de la Juve, qui a brillé dans les plus grands clubs d’Europe et qui connaît bien les exigences du haut niveau, est convaincu que Nayef Aguerd pourrait former une paire centrale solide avec Leonardo Balerdi, déjà en place à l’OM.

Les discussions entre West Ham et l’OM sur les modalités d’un éventuel prêt ou transfert pourraient être ouvertes dans les prochaines semaines. L’OM, déterminé à renforcer sa défense, pourrait faire de Nayef Aguerd l’une des pièces maîtresses de son projet sportif pour les années à venir.