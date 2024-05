Après sa Ferrari à Montpellier, M’Baye Niang dans un nouvel accident de voiture !

Le nom de M’Baye Niang commence à rimer avec accident de voiture. Après avoir endommagé sa Ferrari à Montpellier en 2014, le revoilà dans une affaire de voiture endommagée sur la route du côté d’Empoli.

Nouvel accident pour M’Baye Niang à Empoli

M’Baye Niang n’a vraiment pas de chance avec les voitures. Il les aime puissantes, mais ne sait malheureusement pas en prendre soin. L’ancien attaquant du SRFC vient de faire son troisième accident connu du grand public du côté d’Empoli, en Italie, où il évolue depuis son départ d’Adana Demirspor, en Turquie.

Incidente Empoli: M'Baye Niang Coinvolto in Schianto all'Alba https://t.co/4FjJMthmm4 pic.twitter.com/vCzvOfTLOj — Zazoom Social News (@zazoomblog) February 20, 2024

La première fois que le nom de M’Baye Niang a filtré dans le public pour une affaire d’accident de voiture, c’était à Montpellier. Alors qu’il évoluait au club de la ville à qui il avait été prêté par le Milan AC, où il n’arrivait pas à s’imposer, l’attaquant franco-sénégalais avait fait une sortie de route dans sa Ferrari qu’il avait rendue irrécupérable. Heureusement pour le club Montpellier HSC, il s’en était sorti sans la moindre égratignure.

Le 20 février dernier, l’attaquant âgé de 29 ans aurait de nouveau fait un accident. Il aurait percuté un véhicule à l’arrêt à Empoli. On pensait la leçon retenue que non. Dans la soirée du 6 mai 2024, La7 fait savoir que M’Baye Niang a de nouveau fait un accident de voiture. Il aurait percuté 4 véhicules avant de terminer sa course dans le mur d’une paroisse.

M’baye Niang a fait un nouvel accident de voiture à Empoli.

Attendu sur les terrains de football où il a du mal à aligner les matchs malgré des statistiques plutôt flatteuses de 4 buts en 8 matchs, c’est sur les routes que le joueur formé au SM Caen fait le plus parler de lui.