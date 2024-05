C’est officiel, un gros coup dur confirmé pour le Stade Rennais !

Après le match nul concédé à domicile face au RC Lens, le Stade Rennais est assuré de ne pas jouer la Coupe d’Europe la saison prochaine

Stade Rennais : l’Europe hors de portée

La victoire était obligatoire pour continuer à espérer. Hier, face au RC Lens, le Stade Rennais a dû se contenter d’un match nul (1-1). Un partage de points qui signifie que les hommes de Julien Stéphan ne verront pas la Coupe d’Europe la saison prochaine.

🏁 Le SRFC concède le nul face à Lens.#SRFCRCL 1-1 pic.twitter.com/77uueQvAKQ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) May 12, 2024

Hors de portée d’une place qualificative pour la C4, le SRFC devra donc se contenter du championnat la saison prochaine, une première sans Europe depuis la saison 2017-2018. Face à Lens, les Rennais ont manqué de réalisme. Malgré 16 tirs, les Bretons n’ont inscrit leur premier but qu’à la 82ème minute, par l’intermédiaire d’Ibrahim Salah.

L’OL s’échappe devant

Longtemps inefficaces, les hommes de Julien Stéphan ont été surpris par un but d’Angelo Fulgini à la 48ème minute. Les Rennais ont continué à pousser après leur égalisation et ont même cru inscrire le but de la victoire à la 90+7ème minute, mais l’arbitre a immédiatement sifflé faute.

Dans le même temps, l’Olympique Lyonnais s’est imposé sur le fil à Clermont (1-0). Cette victoire permet aux Rhodaniens de disposer de 4 points d’avance sur le SRFC à une journée de la fin du championnat. La qualification pour la Coupe d’Europe est donc mathématiquement impossible pour Arnaud Kalimuendo et ses coéquipiers.