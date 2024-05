OM : Un proche de Gasset confirme son départ au mercato !

Le départ de Jean-Louis Gasset de l’OM à la fin de la saison est désormais confirmé, avec un message émouvant de l’un de ses proches. Le mercato promet ainsi d’être mouvementé à Marseille.

OM : Gasset va s’en aller, Ghislain Printant vend la mèche

L’Olympique de Marseille traverse actuellement une période contrastée avec des résultats en dents de scie. Après l’élimination en demi-finale de la Ligue Europa face à l’Atalanta Bergame, le club a réussi à conclurer sa semaine sur une note positive avec une victoire contre le FC Lorient (3-1) dans le cadre de la 33e et avant-dernière journée de Ligue 1.

Cette rencontre était aussi l’occasion pour Jean-Louis Gasset de disputer son dernier match au Vélodrome avant son départ au terme de la saison. En effet, l’entraîneur de l’OM ne montre aucune volonter de prolonger son contrat. Il devrait ainsi s’en aller en juin prochain. Son adjoint, Ghislain Printant, a même publié un message empreint d’émotion sur les réseaux sociaux, exprimant des adieux implicites au public marseillais.

« Vous méritez beaucoup plus. Désolé. On comprend votre colère. Mais MERCI le VÉLODROME pour ces soirées magnifiques. Une force inestimable. Un soutien énorme. MAGIQUE. Terminons avec dignité là (extérieur) où nous avons souvent fauté. ‘AUX ARMES…’ », a-t-il posté sur les réseaux sociaux.

Vous méritIez beaucoup plus. Désolé. On comprends votre colère. Mais MERCI le VÉLODROME pour ces soirées magnifiques. Une force inestimable. Un soutien énorme. MAGIQUE. Terminons avec dignité là (extérieur) où nous avons souvent fauté. « AUX ARMES…… » 🤍💙@OM_Officiel #OMFCL — Printant Ghislain (@GPrintant) May 12, 2024

Son message adressé aux supporters marseillais

Ce moment symbolique rappelle la fin d’une ère pour l’OM, avec un troisième entraîneur cette saison qui va bientôt quitter ses fonctions. Jean-Louis Gasset quittera sans coute le club cet été. Son départ marque une transition pour Marseille, qui devra rapidement trouver son successeur. Paulo Fonseca est pressenti pour occuper ce poste.

Jean-Louis Gasset a d’ailleurs adressé un message aux supporters phocéens. « Il fallait finir sur une bonne note (…) On a été timides au départ, mais il y avait un message du stade, qui était : ‘Lâchez-vous’. J’ai fait dix matches ici au Vélodrome, et on aura été tout le temps dans l’émotion, dans le magique», a-t-il expliqué devant les médias

En attendant, l‘Olympique de Marseille occupe actuellement la 8e place en Ligue 1, avec un match en moins. Ses prochains défis seront des déplacements à Reims et au Havre pour clôturer cette saison mouvementée. L’objectif sera de remporter ces deux matchs afin de se qualifier pour une compétition européenne la saison prochaine.