FC Nantes : La grosse annonce d’Antoine Kombouaré sur le mercato

Le technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré annonce de grands changements pour la prochaine saison après avoir assuré le maintien de l’équipe en Ligue 1.

Antoine Kombouaré maintient le FC Nantes en Ligue 1

C’est l’euphorie au FC Nantes après le match face au LOSC Lille pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Le technicien des Canaris, Antoine Kombouaré a tenu sa promesse faite lors de son retour sur le banc du club.

Il avait pris l’engagement d’assurer le maintien de l’équipe dans l’élite à la fin de cette campagne. Et il a réussi cette mission commando. Le FC Nantes assure officiellement son maintien.

Malgré une défaite face à Lille (1-2), la neuvième consécutive à la Beaujoire, les Canaris ont profité de la défaite de Metz à Strasbourg pour se maintenir.

« Incroyable. On est maintenu malgré cette défaite, malgré ce record qui va me hanter des nuits pendant longtemps. On est maintenu grâce à la victoire de mes amis de Strasbourg, il faut croire que mon passage là-bas a laissé des traces et qu’ils ont bien voulu me donner un coup de main. Je suis tellement heureux, tellement fier… Je n’ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens », a réagi le coach français en conférence de presse après la rencontre.

🟡🟢 OFFICIEL : Antoine Kombouaré prolonge jusqu’en 2026 au #FCNantes suite au maintien acquis ! pic.twitter.com/miQbgcUo7G — fan_fcnantes_foot_ (@FcnantesFoot) May 12, 2024

Kombouaré se prépare pour le mercato estival

Après le maintien du club, Antoine Kombouaré s’est prononcé sur la prochaine saison. Il envisage de faire venir plusieurs joueurs lors du prochain mercato estival.

« J’ai déjà commencé à bosser sur quelques postes, sur l’effectif. Il y aura beaucoup de départs et d’arrivées. C’est comme ça, c’est la vie d’un club. Il faut réussir à faire une saison plus tranquille même si c’est compliqué ici », a déclaré le tacticien nantais.

🚨 Antoine Kombouaré va voir son contrat être prolongé automatiquement jusqu’à juin 2026 du fait du maintien de Nantes dans l’élite !



L’entraîneur français touchera l’un des plus gros salaires d’entraîneur du championnat. 🔰🇫🇷✨ pic.twitter.com/37b03kHQ55 — SPORTS ZONE (@SportsZone__) May 12, 2024

Le FC Nantes a traversé une crise de résultats cette saison en championnat de France. L’arrivée d’Antoine Kombouaré en remplacement de Jocelyn Gourvennec a permis au club de rafler des points pendant ce sprint final.