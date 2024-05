Mercato : Olivier Dall’Oglio valide une piste estivale de l’ASSE

En attendant de connaître l’issue de la saison de l’ASSE, Olivier Dall’Oglio a déjà coché un nom pour la saison prochaine.

L’ASSE suspendu à la vente et à sa fin de saison palpitante

La priorité à l’ASSE en ce moment, c’est la vente du club. Comme annoncé par L’Équipe, dimanche soir, elle est sur le point d’aboutir. La cession du club au groupe représenté par Ivan Gazidis devrait être annoncée mercredi, lors d’une réunion des comités sociaux et économiques du club, convoqués en urgence, d’après le quotidien sportif. Saint-Etienne n’est pourtant pas encore située sur son sort cette saison. Elle peut retrouver la Ligue 1 directement, si par extraordinaire elle déloge Angers de la 2e place de Ligue 2, vendredi prochain.

Dans le cas contraire, les Stéphanois vont passer par le play-off et éventuellement des barrages, pour tenter de revenir dans l’élite. S’ils échouent lors de cette ultime opportunité, ils resteront en Ligue 2 pour la 3e saison consécutive. Cependant, l’ASSE sera vendue, peu importe l’issue de la saison.

Dall’Oglio assure que Cardona se sent bien à Saint-Etienne

Pour la saison prochaine, Olivier Dall’Oglio a fait une annonce concernant Irvin Cardona (26 ans). Prêté à Saint-Etienne en janvier 2024, jusqu’à la fin de la saison, il est possible qu’il reste dans le Forez. Si l’on en croit l’entraineur des Verts, le joueur appartenant au FC Augsbourg est enclin à poursuivre l’aventure sous le maillot des Verts, si le club monte en Ligue 1. « Je pense qu’il a besoin de se sentir dans un contexte familier. Il se sent bien au club, bien avec le public. Ça, c’est intéressant », a-t-il confié, après le match nul contre Rodez (1-1).

Pour garder Irvin Cardona définitivement, l’ASSE va devoir sortir près de 2 M€. Selon Transfermarkt, il vaut 1,8 M€ sur le marché des transferts. Pour rappel, le polyvalent attaquant des Verts est décisif depuis son arrivée à Saint-Etienne. Il a marqué 8 buts et a délivré 3 passes décisives en 18 matchs disputés en Ligue 2. Il est le meilleur buteur de l’équipe stéphanoise en 2024.

Le coah de l’ASSE veut garder Irvin Cardona

Ayant convaincu Irvin Cardona de le rejoindre à l’ASSE, Olivier Dall’Oglio est justement satisfait de la progression et des performances de son protégé. « Il a bien progressé, il a monté son niveau dans les prises de décisions également. Il a évolué […], il peut jouer dans l’axe et sur le côté. Je pense qu’il est devenu plus complet », a-t-il apprécié. En fin de contrat à l’issue de la saison, le technicien gardois a une année supplémentaire en option.

Toutefois, il a peu de chances de rester en poste, si la vente de l’ASSE est actée. En revanche, il n’y a pas de doute qu’il aimerait conserver Irvin Cardona dans son équipe. « Sur les quatre ou cinq derniers mois, il a apporté quelque chose au groupe », a souligné Dall’Oglio.