Grosse altercation entre Al-Khelaïfi et Mbappé avant PSG-Toulouse

Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé ont eu une virulente explication dimanche au Parc des Princes, avant le match de la 33e journée de Ligue 1 entre le PSG et le Toulouse FC.

Nasser Al-Khelaïfi a réclamé des explications à Kylian Mbappé

Vendredi soir, Kylian Mbappé a annoncé son départ du Paris Saint-Germain dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Désireux d’obtenir des explications sur l’oubli volontaire de l’attaquant de 25 ans de citer son nom dans son adresse, Nasser Al-Khelaïfi aurait fait le forcing pour avoir un tête-à-tête avec lui.

D’après les révélations du journal Le Parisien, la rencontre aurait eu lieu dimanche soir, en marge de la réception de Toulouse FC, au Parc des Princes, un peu plus d’une heure avant le match. « Les deux personnalités se sont isolées dans une salle, à l’abri des regards et des oreilles indiscrètes. Le ton est très vite monté. L’explication a rapidement tourné au clash.

« Les murs ont tremblé », rapporte un témoin d’une scène visiblement violente », écrit le quotidien régional, qui ajoute que « l’échange a eu pour conséquence de retarder le début de l’échauffement, les joueurs entrant sur le terrain quatre minutes plus tard que d’habitude. » Une version rapidement démentie par le club de la capitale.

Le PSG dément le clash entre Al-Khelaïfi et Mbappé

Dans un communiqué envoyé à plusieurs médias après la publication de l’article du Parisien, le Paris Saint-Germain a démenti l’existence d’une vive altercation entre son président et son buteur français, confirmant néanmoins un échange entre les deux hommes avant le début de match.

Le club explique que c’était pour « finaliser les modalités de départ en fin de saison » du capitaine de l’équipe de France. Mais la source francilienne assure que « l’échange a houleux et que les relations entre « Nasser Al-Khelaïfi » et « KMB » se sont envenimées depuis le 9 février. » Après sept ans de bons et loyaux services, Mbappé s’apprête donc à quitter les Rouge et Bleu dans une ambiance délétère.