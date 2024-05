Quels postes pour Caïazzo et Romeyer, après la vente de l’ASSE ?

Que deviendront Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, après la vente de l’ASSE. Seront-ils toujours au club, avec un poste pour chacun, ou partiront-ils pour de bon ?

Romeyer et Caïazzo apprécient le profil et le projet de Tanenbaum

Mise en vente en 2018, l’ASSE est sur le point de trouver un repreneur, six ans plus a tard. Les deux propriétaires du club ligérien sont entrés en négociations exclusives avec le groupe canadien Kilmer Sports Ventures, candidat à la reprise en main de l’AS Saint-Etienne. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont trouvé l’offre du milliardaire canadien Larry Tanenbaum assez intéressante. Ils ont donc décidé de discuter avec lui pour arrondir les angles, en vue de l’acquisition de l’ASSE.

Les deux dirigeants de l’ASSE ont apprécié le profil du candidat et aussi son projet, dans leurs réactions sur le site internet du club. « Il fallait un nouvel actionnaire qui coche toutes les cases et ne soit pas un fonds d’investissement, mais une entreprise qui connaît le sport avec des valeurs humaines fortes. C’est le cas de ce grand groupe canadien puissant et talentueux », a déclaré Bernard Caïazzo. Quant à Roland Romeyer, il assure que Larry Tanenbaum a « les capacités financières et sportives de développer un projet responsable et ambitieux » à l’ASSE.

Romeyer retera le président d’ASSE-Coeur-Vert, Caïazzo sera actionnaire minoritaire

Mais que vont devenir les deux emblématiques dirigeants de l’ASSE, à la suite de la vente de leur club au Canadien ? Resteront-ils en poste pour une période transitoire ou vont-ils quitter définitivement le club qu’ils ont dirigé pendant 20 ans ? L’Équipe croit savoir que le président du Conseil de surveillance et le président Directoire pourraient rester au club, mais pas à des postes de décision.

Roland Romeyer, dont les enfants militaient pour qu’il reste à la tête du club, selon le quotidien sportif, restera le président d’ASSE-Coeur-Vert, l’association caritative du club. Quant à son associé Bernard Caïazzo, « il pourrait demeurer un actionnaire (très) minoritaire », d’après la source.

Soucasse, Perrin et Rustem guideront les premiers pas de Gazidis

Concernant le triumvirat à la tête de la direction sportive : Jean-François Soucasse (président exécutif), Loïc Perrin (coordinateur sportif) et Samuel Rustem (directeur général adjoint en charges des activités sportives), ils pourraient rester en place, « dans un premier temps », à en croire le journal. Ils auront la tâche de guider les premiers pas d’Ivan Gazidis, le futur homme fort de l’ASSE, qui ne maîtrise évidemment pas encore le contexte local.