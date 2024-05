OM : Luis Henrique fait le point sur son avenir avant le mercato

Présent en conférence de presse ce mardi, à la veille du match en retard contre Reims, Luis Henrique s’est exprimé sur son avenir à l’OM. Le Brésielin reste très évasif avant le mercarto estival.

Dimanche dernier, l’Olympique de Marseille s’est imposé à domicile contre Lorient (3-1) et conserve toutes ses chances de disputer une coupe d’Europe la saison prochaine. L’OM devra donc remporter ses deux derniers matchs, notamment à Reims et au Havre, pour espérer disputer la Ligue Europa la saison prochaine.

Luis Henrique est déterminé à être son équipe à atteindre cet objectif européen. Toutefois, l’attaquant brésilien vit peut-être ses dernières semaines sous le maillot phocéen. L’idée de le voir repartir pour une autre destination circule avec insistance dans la cité phocéenne. Mais qu’en pense le principal concerné.

A une année de la fin de son contrat enpirant en juin 2025, Luis Henrique va-t-il prolonger à l’OM ? Interrogé en conférence de presse à la veille du match entre Reims et l’OM, Luis Henrique n’a pas aidé les journalistes à se faire une idée précise de ses projets personnels. Le joueur de 21 ans préfère entretenir le doute sur la suite de sa carrière.

« Jsuis focalisé sur les deux derniers matchs du championnat, et après on verra et on fera ce qui est le meilleur pour moi et le club », a-t-il déclaré.

Ses confidences sur son repositionnement à l’OM

Après un prêt mitigé au Brésil, Luis Henrique est revenu à l’OM cet hiver. Et s’il était annoncé sur le départ, l’ailier gauche brésilein est finalement resté à Marseille, où est utilisé il à plusieurs postes par Jean-Louis Gasset.

Trimbalé au poste de piston, d’ailier droit ou gauche, à milieu de terrain, le natif de Joao Pessoa s’est confié sur son utilisation spéciale à l’Olympique de Marseille. « Depuis mon retour du Brésil, je suis plus calme, je suis plus tranquille et j’ai plus confiance en moi-même. En jouant à différents postes, j’ai pu aider l’équipe. Le nouvel entraîneur me fait confiance et me met à l’aise quel que soit la position dans laquelle je joue », a-t-il assuré.

Luis Henrique fait donc confiance au coach marseillais. Mais la donne risque de changer avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur à l’OM cet été.