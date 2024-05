Mercato OM : Le successeur de Gasset connu la semaine prochaine ?

Les dirigeants de l’OM ont jeté leur dévolu sur Paulo Fonseca pour succéder à Jean-Louis Gasset comme entraîneur la saison prochaine. Les dernières discussions portent sur la durée du contrat et le coach portugais s’apprête à prendre une décision radicale.

Paulo Fonseca, la priorité de l’OM pour succéder à Jean-Louis Gasset

L’actuel entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, a de très grandes chances de succéder à Jean-Louis Gasset sur le banc de l’Olympique de Marseille. Ce n’est pas encore fait, mais la piste a pris de l’ampleur ces derniers jours, encore plus depuis que l’on a appris que l’intérêt pour Christophe Galtier n’irait pas plus loin.

La direction de l’OM a bien songé à l’ancien technicien du Paris Saint-Germain, mais il a finalement souhaité ne pas donner suite à cette piste. En parallèle, les responsables phocéens n’ont jamais perdu de vue l’idée de faire venir Paulo Fonseca, qu’ils sollicitent depuis de longue date.

L’été dernier déjà, l’OM était proche de s’offrir les services de l’entraîneur portugais. Le refus catégorique du LOSC avait finalement fait échouer cette opération. Mais la donne est différente aujourd’hui. Paulo Fonseca arrive à la fin de son contrat en juin prochain à Lille et est libre de choisir son prochain club.

Flairant la bonne affaire, l’Olympique de Marseille est revenu à la charge pour sa signature. Selon La Provence, les négociations entre les deux parties ont repris et ont connu des avancées significatives autour d’un contrat de trois ans. Elles seraient à un stade très avancé, au point que tout pourrait se finaliser dans les jours à venir.

Sa décision finale sera connue la semaine prochaine

Depuis quelques jours, le discours a changé dans l’entourage de Paulo Fonseca. Alors qu’au début, ses proches démentaient tout en bloc, cette fois il semble que l’entraîneur de 51 ans serait ravi d’entraîner un grand club comme l’Olympique de Marseille la saison prochaine.

Les échanges se poursuivent pour tenter d’aboutir à un terrain d’entente complet le plus rapidement possible. Et selon les révélations de Florent Germain, journaliste pour RMC Sport, Paulo Fonseca « est attiré par l’OM » et va dévoiler sa décision finale la semaine prochaine, au terme du championnat.

Va-t-il accepter l’offre de Marseille ou prolonger son contrat avec le LOSC, qui est quasiment assuré de disputer la prochaine Ligue des champions ? Se laissera-t-il séduire par la perspective de rejoindre un autre championnat ? Sa réponse ne devrait pas tarder.