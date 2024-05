OM : De gros coups durs pour Gasset avant le choc contre Reims !

L’OM se rend ce mercredi soir à Reims pour un match en retard qui avait été décalé en raison de Coupe d’Europe. Mais le club de Jean-Louis-Gasset risque d’être privé de plusieurs cadres pour ce choc.

Gasset privé d’Aubameyang pour le déplacement à Reims ?

L’Olympique de Marseille traverse une semaine décisive alors que l’équipe se bat pour décrocher une place en Ligue Europa. Après une victoire importante contre Lorient (3-2), les Phocéens doivent maintenant enchaîner avec succès lors de leurs deux derniers matchs de championnat pour atteindre cet objectif européen.

Le premier défi se présente dès ce mercredi soir au stade Auguste-Delaune face à Reims. Ce match en retard de la 32e journée revêt une importance capitale pour l’OM. Une victoire est impérative pour les Phocéens fin de maintenir leurs chances de qualification pour la Ligue Europa avant d’aborder l’ultime journée ce dimanche contre Le Havre.

Jean-Louis Gasset, conscient de l’importance de cette rencontre, devrait aligner son équipe type pour affronter les Rémois. Cependant, une ombre plane sur la composition de son équipe. Pierre-Emerick Aubameyang, l’attaquant vedette de Marseille, souffre de problèmes gastriques depuis son retour de Bergame et n’a pas pu s’entraîner aujourd’hui.

Plusieurs joueurs de l’OM absents à l’entraînement

Jean-Louis Gasset a déclaré en conférence de presse que le staff médical de l’OM « administrait des médicaments à l’international gabonais » pour traiter cette situation. L’absence éventuelle de Pierre-Emerick Aubameyang constituerait un coup dur pour l’OM, privant l’équipe de sa principale arme offensive en cette fin de saison mouvementée.

Dans ce contexte, Jean-Louis Gasset devra trouver une solution efficace pour pallier l’absence possible d’Aubameyang face à Reims. Les choix tactiques et les ajustements seront essentiels pour que l’Olympique Marseille relève ce défi avec succès et continue à lutter pour une place en Ligue Europa.

Mais ce n’est pas tout. En plus de l’indisponibilité de Samuel Gigot, Amine Harit et Azzedine Ounahi étaient absents de l’entraînement à la veille du déplacement à Reims, selon les informations de Bruno Blanzat. Les deux internationaux marocains sont aussi incertians pour le match.

En somme, chaque minute et chaque décision comptent dans cette semaine décisive pour l’OM. Les supporters attendent avec impatience de voir comment leur équipe ffera face à ces défis et si elle pourra finalement décrocher son ticket pour une coupe d’Europe la saison prochaine.