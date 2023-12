Présent en conférence de presse ce mardi, Amine Harit a pris la défense de son compatriote et coéquipier à l'Olympique de Marseille, Azzedine Ounahi.

OM : Azzedine Ounahi ne fait pas encore l'unanimité

Azzedine Ounahi ne connaît pas un franc succès depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille en janvier 2023. Depuis plus d'un mois, le Marocain n'a connu que sa première titularisation le week-end dernier face à Rennes. C'est lui qui a d'ailleurs scellé la victoire 2-0 des hommes de Gennaro Gattuso, en inscrivant le deuxième but après un raid solitaire. Mais cette étincelle n'est pas suffisante pour faire encore l'unanimité à Marseille. La faute notamment à une première mi-temps peu convaincante qui n'a pas échappé à Gennaro Gattuso. « Je n’ai pas aimé sa première période, j'ai préféré sa deuxième. », avait réagi le technicien italien à propos de la performance de Azzedine Ounahi.

Gattuso en attend plus de Azzedine Ounahi

Depuis son arrivée dans la cité phocéenne, Azzedine Ounahi a disputé 12 matchs pour 2 buts et 0 passe décisive toutes compétitions confondues. Le Marocain a connu 9 titularisations mais n'a pas pu s'imposer. Et pourtant, il a le talent pour faire mieux, estime son entraîneur italien. « Il peut faire mieux. Il a des qualités techniques on l’a vu sur son but. Il doit être plus juste avec le ballon. Et voir comment ne pas déséquilibrer l’équipe. J’en attends plus », assure Gennaro Gattuso.

Amine Harit à fond derrière Azzedine Ounahi

Présent en conférence de presse ce mardi, Amine Harit a eu des mots qui peuvent réconforter son coéquipier. D'après le joueur de 26 ans, Azzedine Ounahi « était mal mentalement et physiquement. Il a eu une blessure au doigt de pied, puis au dos. Ensuite, il a vécu des choses privées dures à encaisser ». Après une très bonne Coupe du Monde 2022 au Qatar, le milieu de terrain de 23 ans a quitté le SCO d'Angers pour signer à l'OM jusqu'en 2027. « Il a besoin de confiance, il marche à l’affect. Je le sens de mieux en mieux », assure Amine Harit qui estime que l'OM aura besoin de Ounahi.