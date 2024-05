Mercato-choc : Une nouvelle sensation tombe au PSG pour Leny Yoro

Soucieux de renforcer sa charnière centrale, le PSG faite de Leny Yoro l’une de ses priorités pour le prochain mercato estival. Et aux dernières nouvelles, le club de la capitale pourrait boucler l’arrivée du crack de Lille.

Le Real Madrid abandonne la piste Leny Yoro, le PSG en pôle ?

Avec le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain prépare un mercato estival des plus ambitieux afin de mettre à la disposition de Luis Enrique une équipe compétitive pour la saison prochaine. Présent en conférence de presse ce mardi, l’entraîneur parisien a d’ailleurs annoncé la couleur en demandant à sa direction du « renfort dans chaque ligne. »

Alors que Milan Skriniar et Nordi Mukiele pourraient faire leurs valises durant l’intersaison, le PSG ferait de Leny Yoro sa cible principale pour renforcer la défense. Révélation de la saison et membre de l’équipe en Ligue 1, le défenseur central des Dogues attise l’intérêt d’autres grands clubs européens, dont le Real Madrid.

Selon plusieurs sources concordantes, le futur club de Kylian Mbappé tenait même la corde pour arracher la signature du joueur de 18 ans. Mais selon les dernières informations divulguées ce mardi par la CADENA SER, l’international espoir français ne devrait finalement pas rejoindre l’effectif de Carlo Ancelotti la saison prochaine.

Le média espagnol explique que Leny Yoro souhaite avoir des garanties sur un temps de jeu régulier et avec la concurrence accrue dans ce secteur de jeu dans son équipe actuelle, le Champion de Liga ne semble pas disposé à casser sa tirelire sur cette piste.

La voix semble donc toute dégagée pour le Paris SG pour signer celui qui est déjà surnommé le nouveau « Raphaël Varane. » De son côté, le principal ne semble pas encore particulièrement préoccupé par sa situation personnelle.

Leny Yoro répond pour son avenir avec le LOSC

Lundi soir, en marge des Trophées UNFP, Leny Yoro a été interrogé sur son avenir. À un an de la fin de son contrat, le natif de Bondy ne compte pas prolonger avec le LOSC. Pour éviter de le voir partir gratuitement, Olivier Létang et sa direction du club nordiste vont donc devoir se résoudre à le vendre dès cet été. Mais pour l’heure, le protégé de Paulo Fonseca préfère se concentrer sur la fin de saison avec son club.

« Il me reste un match avec Lille cette saison et pour l’instant je suis un joueur de Lille. On va profiter du dernier match pour pouvoir atteindre l’Europe. On verra bien pour la suite », a confié Leny Yoro au micro. Pour laisser filer son joyau, le LOSC Lille réclamerait pas moins de 50 millions d’euros. Reste à savoir si le Paris SG parviendra à réaliser ce gros coup avec le retrait du Real Madrid.