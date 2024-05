Un crack va signer au PSG sur ce mercato, c’est imminent !

Luis Enrique et le PSG se préparent à boucler la saison avec la Coupe de France en ligne de mire. Alors que le mercato s’annonce bouillant cet été, un crack est déjà sur le point de signer.

La jeunesse au cœur du projet du PSG

Luis Enrique, depuis son arrivée au Paris Saint-Germain pour la saison 2023-2024, a mis l’accent sur l’intégration des jeunes joueurs issus de la formation du club. Le technicien espagnol s’est très vite montré clair dans son intention envers les jeunes du centre de formation du club, les invitant à avoir une « ambition démesurée » et à saisir leur chance.

Parmi les jeunes qui ont bénéficié de la confiance de Luis Enrique, on trouve Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu. Le dernier cité a d’ailleurs marqué son premier but professionnel lors d’un match de Coupe de France contre Orléans. D’autres jeunes joueurs comme Ethan Mbappé et Yoram Zague ont également eu leur moment sous Luis Enrique.

Senny Mayulu va signer son premier contrat professionnel au PSG

Selon Foot Mercato, Senny Mayulu devrait signer cette semaine son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain. Le jeune international français est sur le point de boucler les termes de son premier contrat avec son club d’enfance après des semaines de spéculations sur son avenir.

Mayulu n’ayant pas encore signé de contrat professionnel avec les champions de Ligue 1, cela a suscité beaucoup d’intérêt pour ses services dans toute l’Europe. Le Borussia Dortmund était l’un des nombreux clubs intéressés par le joueur de 17 ans et a même proposé un contrat à l’attaquant du PSG, selon RMC Sport.

Luis Enrique a joué un rôle essentiel

Malgré l’intérêt d’ailleurs, Senny Mayulu est sur le point de rejeter les avances des autres clubs et d’engager son avenir à long terme auprès des Parisiens. L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a joué un rôle déterminant dans sa décision en le convainquant que Paris est le meilleur endroit pour son développement en tant que joueur pendant de nombreuses années.