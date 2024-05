ASSE : Deux mauvaises nouvelles tombent avant Quevilly

Les nouvelles en provenance de Saint-Etienne relatives au déplacement de l’ASSE à Quevilly sont mauvais. Le club du Forez fait face au forfait d’un joueur important, une nouveauté qui pourrait jouer contre les Verts dans la lutte pour la montée.

L’ASSE partie pour une saison plus longue !

L’ASSE bouclera la saison régulière face à Quevilly-Rouen, au stade Robert-Diochon, vendredi (20h45). Cette rencontre est décisive pour la montée de l’As Saint-Etienne en Ligue 1. Les Verts doivent absolument remporter ce match avant d’espérer un faux pas du SCO Angers face à l’USL Dunkerque.

C’est à ces deux conditions que l’équipe stéphanoise passera devant le SCO pour finir à la 2e place du classement final, synonyme de montée directe dans l’élite. N’ayant plus son destin entre ses mains, l’ASSE d’Olivier Dall’Oglio se dirige plutôt vers une saison plus longue, avec un match de play-off, puis éventuellement deux matchs de barrages.

Thomas Monconduit forfait jusqu’à la fin de saison ?

Dans cette période décisive où l’AS Saint-Etienne a besoin de toute sa troupe pour aller au bout de la saison, surtout en cas de barrages, les nouvelles données par Le Progrès ne sont pas rassurantes. Le quotidien sportif croit savoir que Thomas Monconduit ne pourra pas être opérationnel contre Quevilly-Rouen dans deux jours.

Touché à la cuisse contre Rodez et sorti à l’heure de jeu, il n’est pas remis de sa blessure musculaire. Sa participation aux potentiels matchs de barrages est également compromise, selon les indiscrétions du quotidien régional.

Gautier Larsonneur incertain à Quevilly

La deuxième mauvaise nouvelle concerne Gautier Larsonneur. Touché aux quadriceps face à Guingamp (2-2), le 4 mai passé, il avait tenu sa place contre Rodez (1-1) le 10 mai en se dispensant des dégagements aux six mètres. Mais à 48 heures du match capital de l’ASSE contre QRM, le dernier rempart des Verts est incertain.

La source croit savoir qu’il a fait un détour par Clairefontaine, mardi, pour y passer des examens plus approfondis. Cela, après la cérémonie des Trophées UNFP et son prix de meilleur gardien de but de la Ligue 2. Toujours gêné à la cuisse, Gautier Larsonneur devrait laisser sa place à Etienne Green, vendredi.