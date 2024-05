Mercato : Le RC Lens ne perd pas de temps, un gros coup se prépare

Le RC Lens pourrait perdre Kevin Danso cet été. En remplacement de l’Autrichien, le club artésien se serait aligné sur une piste alléchante à zéro euro pour le mercato.

Le RC Lens s’accroche à son dernier espoir européen

D’une qualification possible en Ligue des Champions à être sur presque sur le point de tout perdre. Le RC Lens a tout vécu cette saison après une campagne très réussie la saison dernière, soldée par une place de vice-champion de Ligue 1.

Depuis son élimination en barrages de Ligue Europa, Lens n’a plus jamais réussi à enchaîner les bonnes performances. Les hommes de Franck Haise n’ont remporté que deux de leurs cinq derniers matchs et sont actuellement sixièmes de Ligue 1.

Une place qualificative à l’Europe mais que les Sang et Or pourraient aussi perdre puisqu’ils sont sous la pression de l’Olympique Lyonnais, de l’Olympique de Marseille et le RC Lens.

Déjà la tête au mercato estival

A Lens, une place en Europe est le dernier défi de la saison qui s’offre à Franck Haise. Mais le technicien français sait aussi une chose, la saison prochaine doit être bien meilleure. En ce sens, le club artésien est déjà actif sur le mercato avec la possibilité de s’offrir un joli coup.

A en croire Foot Mercato, la direction lensoise étudie la faisabilité de pouvoir recruter Raphaël Varane en transfert gratuit. Le défenseur central de 31 ans arrive en fin de contrat cet été à Manchester United.

Varane ouvert à un retour à Lens

Pour l’heure, aucun contact direct n’a encore été établi entre les Sang et Or et l’entourage de l’ancien défenseur international français à ce stade. Le club de Ligue 1 explore simplement la possibilité de potentiellement réaliser le projet ambitieux qui verrait Varane revenir au Stade Bollaert Delelis.

L’ancien international français n’a d’ailleurs pas caché son désir de terminer sa carrière soit au Real Madrid, à Manchester United ou au RC Lens. Après deux ans à Manchester, Raphaël Varane quitte Old Trafford à la fin de son contrat qui ne sera pas renouvelé.

Le séjour de l’ancien défenseur du Real Madrid dans le nord-ouest de l’Angleterre ne se sera pas déroulé comme il l’aurait espéré alors que les Red Devils étaient largement en difficulté. Le départ du joueur de 31 ans étant confirmé, il est désormais libre de commencer à discuter des conditions avec des clubs intéressés comme Lens.