ASSE : Dall’Oglio et Briançon passent des consignes fermes contre Quevilly

Les dernières consignes de l’entraineur et du capitaine de l’ASSE, pour le match décisif contre Quevilly-Rouen, ont été fermes.

Dall’Oglio : « on doit d’abord battre QRM »

Le match de la dernière journée du championnat régulier est capital pour l’ASSE. L’équipe d’Olivier Dall’Oglio est en embuscade pour finir reprendre la 2e place de la Ligue 2, afin de monter directement en Ligue 1. Elle doit remporter le match décisif face à Quevilly-Rouen, qui n’a plus rien à jouer, car déjà condamné à la relégation en National. À quelques heures de rencontre au stade Robert-Diochon, l’entraineur de l’AS Saint-Etienne a passé des consignes fermes à ses joueurs. Il les a exhortés à tout donner pour la victoire.

« Ce ne sera pas une partie de plaisir face à une équipe avec un potentiel offensif assez important. À nous d’être à la hauteur sur ce match-là », a-t-il déclaré. L’ASSE doit non seulement gagner son match, mais croiser les doigts pour qu’Angers s’incline ou face match nul avec l’USL Dunkerque, au stade Raymond Kopa. « Notre équation est simple : on doit d’abord battre QRM. Il n’y a pas le choix », a insisté Olivier Dall’Oglio.

Le coach de l’ASSE garde espoir pour la 2e place

Rappelons que l’ASSE a été délogée de la deuxième place par Angers, à la suite de deux matchs nuls consécutifs, à Guingamp (2-2), puis contre Rodez (1-1) à Geoffroy-Guichard. L’équipe stéphanoise espère maintenant un faux pas du SCO, pour lui passer devant, dans le dernier virage de la course vers la Ligue 1.

« En tant que sportif de haut niveau, on tombe puis on se relève. C’est ce qu’on doit faire », a recommandé le coach des Verts, tout en indiquant : « Angers aussi est dans l’obligation de gagner. Il y a de la pression pour eux aussi. Ça peut se jouer à la dernière minute du dernier match ».

Briançon : « Si on ne fait pas le travail, on pourra avoir des regrets »

Présent aussi en conférence de presse d’avant-match, Anthony Briançon a essayé de transmettre sa foi à ses coéquipiers. « Il faut penser à nous et prendre notre match contre QRM avec beaucoup de sérieux et de vigilance. Même s’il ne reste qu’un petit espoir, il faut saisir notre chance. Il faut déjà gagner et après, on verra ce qu’il s’est passé à Angers. […]. Si on ne fait pas le travail de notre côté, on pourra avoir des regrets », a conseillé le capitaine de l’ASSE.

Notons qu’Ibrahima Wadji, Thomas Monconduit et Gautier Larsonneur sont déclarés forfait pour le déplacement à Quevilly.