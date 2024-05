Mercato : Un nouveau propriétaire arrive, de folles promesses pour le mercato de l’ASSE

L’ASSE, un club historique du football français, pourrait bientôt connaître une révolution sous la houlette de Larry Tanenbaum, si les négociations actuelles aboutissent.

La Vente ASSE, juste une question de jours

L’AS Saint-Étienne a officiellement annoncé son entrée en négociations exclusives avec le groupe canadien Kilmer Sports Ventures pour la vente du club. Cette nouvelle marque un tournant potentiel pour le club historique de Ligue 2, qui pourrait voir un renouveau sous la direction de l’investisseur canadien.

Le groupe Kilmer Sports Ventures, dirigé par Larry Tanenbaum, est connu pour ses investissements dans le sport et pourrait apporter une stabilité financière ainsi qu’une vision ambitieuse pour l’avenir de l’ASSE. Les actionnaires actuels, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, sont en discussion avec Ivan Gazidis, le directeur général du groupe canadien, pour finaliser la vente.

La vente devrait être conclue dans les prochaines semaines, une fois que toutes les obligations d’informations et de consultations des parties prenantes et autorités compétentes auront été remplies.

Un mercato estival des plus animés pour les Verts

Tanenbaum, qui possède déjà le Toronto FC en MLS, est réputé pour sa générosité financière dans le monde du sport. Chris Mavinga, ancien joueur de Toronto, témoigne de la capacité de Tanenbaum à investir massivement pour attirer des joueurs de renom, comme en témoignent les signatures de Lorenzo Insigne et Federico Bernardeschi.

Selon Mavinga, dans une interview à la Mise au Vert, si Tanenbaum applique le même modèle à Saint-Étienne, le club pourrait non seulement devenir un acteur majeur de la Ligue 1, mais aussi gagner en notoriété à l’international. La perspective d’un tel investissement suscite un enthousiasme palpable parmi les supporters de l’ASSE, qui pourraient voir leur club s’élever à un niveau supérieur grâce à l’apport de talents capables de rivaliser avec les meilleures équipes françaises et européennes.

Avec la promesse d’un projet « astronomique », l’avenir de Saint-Étienne semble prometteur, à condition que les négociations aboutissent et que les promesses se concrétisent en actions concrètes. Cet été pourrait donc marquer un tournant décisif pour l’AS Saint-Étienne, avec l’arrivée potentielle de nouveaux joueurs et la construction d’une équipe compétitive, capable de redorer le blason du club et de raviver les passions au sein de Geoffroy Guichard.