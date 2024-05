Vente ASSE : Les futurs dirigeants de Saint-Etienne prennent déjà la main

La délégation des futurs dirigeants de l’ASSE, conduite par Ivan Gazidis, est repartie de Saint-Etienne ce vendredi. Elle aurait été séduite et impressionnée, lors de sa visite de trois jours dans le Forez.

Gazidis et sa délégation visitent l’Etrat, Geoffroy-Guichard, le Musée et la Boutique de l’ASSE

Les supporters de l’ASSE ont pu voir les premiers visages de Kilmer Sports Ventures, le groupe à qui Roland Romeyer et Bernard Caïazzo vont vendre le club ligérien, dans les prochaines semaines. La délégation du groupe Canadien était conduite par Ivan Gazidis. Ce dernier est pressenti pour occuper le poste de président de l’AS Saint-Etienne, une fois la vente actée.

Directeur général de Kilmer Sports Ventures et bras droit du grand patron du groupe canadien, Larry Tanenbaum, Ivan Gazidis était accompagné de Huss Fahmy (directeur des opérations), Jaeson Rosenfeld (spécialiste Data) et Stéphane Heitz (homme de confiance de Tanenbaum) lors de la visite guidée à Saint-Etienne.

Les émissaires du futur repreneur du club stéphanois ont visité les installations de l’ASSE, précisément le Centre d’entraînement et le stade Geoffroy-Guichard, en compagnie de Roland Romeyer, co-propriétaire du club ligérien et président du Directoire. Ils ont également visité le musée et boutique de l’ASSE. Selon les indiscrétions de Peuple-Vert, « ils sont repartis de la Boutique avec de nombreux sacs aux bras ».

Dall’Oglio impressionné par les futurs dirigeants de l’ASSE

Ivan Gazidis et ses collaborateurs ont aussi rencontré Olivier Dall’Oglio. « J’ai été présenté. Je pense qu’on a en face de nous des personnes très respectueuses du club et qui ont de très grandes ambitions », a déclaré le coach des Verts, dans ses premières impressions. Le technicien gardois aurait laissé une bonne impression à l’ancien directeur général d’Arsenal et l’AC Milan et sa suite, d’après les indiscrétions du quotidien Le Progrès.

Olivier Dall’Oglio, Entraineur de l’ASSE

Des supporters Stéphanois ont pu voir et filmer les nouveaux responsables de l’ASSE. La vente n’est certes pas encore officielle, mais la futur équipe dirigeante aurait déjà pris la main à Saint-Etienne, comme c’est souvent le cas dans les ventes de clubs.

Rencontre sans accroc avec avec le CSE

Avant la visite guidée à L’Etrat, les envoyés de Larry Tanenbaum ont eu une réunion, mercredi, avec le Comité Social Economique (CSE), un organe consultatif de l’ASSE. Elle a porté essentiellement sur la présentation du projet de rachat. Si l’on en croit le journal régional, la rencontre s’est déroulée dans une bonne ambiance et le projet a été bien apprécié.

« Aucun plan de licenciement à venir, tous les indicateurs sont au vert. Le CSE dispose d’un mois pour faire un retour après avoir été consulté. Il s’agit d’un délai maximal qui peut être raccourci », a précisé P-V.

Ivan Gazidis et son équipe vont revenir à Saint-Etienne, dans les semaines prochaines, pour les ultimes étapes décisives de la vente de l’ASSE, notamment la présentation du budget prévisionnelle 2024-2025 devant la DNCG. Mais avant leur rétour, le journal évoque « un premier état des lieux positif, autant pour les acheteurs que pour les dirigeants et le staff en place ».