Flash : Après son annonce, Mbappé pressé de tourner la page PSG !

Vendredi dernier, Kylian Mbappé a officiellement annoncé qu’il quittera le PSG au terme de la saison. Après sa sortie fracassante, l’attaquant de 25 ans serait pressé de tourner définitivement la page avec le club de la capitale.

Kylian Mbappé a déjà signé son contrat avec le Real Madrid

En fin de contrat le 30 juin prochain, Kylian Mbappé a surpris tout le monde le vendredi dernier en publiant une vidéo de trois minutes sur ses réseaux sociaux pour confirmer son départ du Paris Saint-Germain. « Je voulais vous dire à tous que c’est ma dernière année au PSG. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines », a déclaré l’international français, qui n’a pas dévoilé le nom de sa future destination.

Toutefois, tout porte à croire que Mbappé va s’engager en faveur du Real Madrid. D’ailleurs, Florentino Pérez aurait d’ores et déjà bouclé l’arrivée de la star française depuis plusieurs semaines maintenant. En effet, selon les informations du journal madrilène AS, le président des Merengues aurait peaufiné l’affaire dans le plus grand secret et Mbappé aurait même déjà signé son contrat en février passé. Après avoir clarifié sa situation vis-à-vis du Paris SG, l’enfant de Bondy aimerait désormais en finir rapidement avec ce dossier.

Mbappé veut anticiper son départ du Paris SG

Conformément à son contrat le liant au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ne peut pas rejoindre officiellement le Real Madrid avant le 1er juillet. Mais le journal Marca révèle ce vendredi que l’ancien prodige de l’AS Monaco aimerait que son transfert dans la Maison-Blanche soit officialisé avant le début de l’Euro 2024, soit le 14 juin prochain.

Mbappé mettra donc la pression à la direction parisienne afin de vite quitter la capitale. Reste maintenant à savoir si Nasser Al-Khelaïfi, qui est en froid avec le clan Mbappé, acceptera de lui faire cet ultime cadeau.