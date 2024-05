Mercato Real Madrid : Présentation de Kylian Mbappé, véto du PSG ?

Kylian Mbappé a officialisé son départ du PSG et va s’engager avec le Real Madrid. Le club merengue aurait aimé, comme souhaité par l’attaquant, officialiser son changement de club avant le début de l’Euro, mais cela ne peut se faire sans l’accord du PSG.

Mercato Real Madird : Vers un difficile accord du PSG

Même s’il a annoncé son départ du PSG, Kylian Mbappé reste engagé avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024. Il n’y a pratiquement plus de doute sur son arrivée prochaine au club de la capitale espagnole. Le joueur offensif a un accord avec le club et a probablement déjà signé son contrat après janvier passé. Sauf que toute cette affaire doit être officialisée et c’est là que les choses coincent.

L’attaquant parisien a fait savoir qu’il aimerait être fixé sur son avenir très proche avant le début de l’Euro 2024. Sauf qu’avec le Real Madrid qui se prépare à jouer la finale de la Ligue des champions face au Borussia Dortmund le 1ᵉʳ juin, un problème de calendrier va se poser. Pour passer entre les gouttes, il faudrait que le Paris Saint-Germain donne son accord au Real Madrid, tout comme la FFF.

Seulement, avec le conflit ouvert par Kylian Mbappé en l’oubliant de citer le nom de Nasser Al-Khelaïfi dans son message d’à Dieu aux fans du PSG, pas sûr que le Qatari donne son accord pour mettre à l’aise et ce dernier, et le club qui le lui a piqué. Visiblement, l’affaire pourrait trainer encore jusqu’à la fin du mois de juin, date qui va marquer la liberté totale de Kylian Mbappé.