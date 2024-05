Mercato : Mbappé s’en va, il annonce une galère pour le PSG

Le départ de Kylian Mbappé oblige le PSG à se montrer actif sur le marché pour tenter de combler le vide. Sauf que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi s’apprêtent à se lancer dans une mission impossible.

PSG : Mbappé est irremplaçable

Kylian Mbappé, avec sa vitesse, sa technique et son instinct de buteur, est considéré comme l’un des talents les plus exceptionnels de sa génération. Le Bondynois s’apprête à quitter le PSG, laissant derrière lui un lourd héritage pour ses successeurs. L’attaquant de 25 ans est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club parisien.

Réussir à combler un vide que va laisser un joueur aussi influent semble être une tâche herculéenne pour le PSG selon Alain Giresse. « Ils savent qu’il sera pratiquement impossible de remplacer un joueur de la taille de Mbappé. L’équipe devra probablement changer sa façon de jouer pour ne pas être aussi dépendante d’une star », a-t-il confié dans une interview accordée au journal espagnol AS.

L’approche de Luis Enrique

Alain Giresse met ainsi en lumière le défi colossal que représente le remplacement de Mbappé pour le PSG. Avec le départ de l’attaquant tricolore, le club doit non seulement trouver un nouveau leader sur le terrain mais aussi repenser son identité de jeu. Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, envisage déjà une nouvelle organisation pour pallier l’absence du Bondynois. Selon Giresse, cela pourrait impliquer un changement radical dans la façon de jouer de l’équipe.

Madrid est la meilleure destination possible pour Mbappé

Le champion du monde français est annoncé avec insistance du côté du Real Madrid comme sa prochaine destination. Pour Alain Giresse, il ne fait l’ombre d’aucun doute que c’est la meilleure destination possible pour l’ancien de Monaco. « Pour devenir encore plus grand, le Real Madrid est le lieu idéal de par sa grandeur et son histoire. C’est vraiment ce que recherche Kylian. Être dans un club comme celui-ci permettra à votre silhouette personnelle de grandir encore plus », a-t-il fait savoir, assurant qu’il aura plus d’opportunités d’être Ballon d’Or.