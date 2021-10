Bordeaux : La recette d'Alain Giresse pour sauver les Girondins

Publié par ALEXIS le 09 octobre 2021 à 02:03

Seizième de Ligue 1, Bordeaux fait un début de saison compliquée avec son nouveau prioritaire et un nouveau coach. Alain Giresse fait le diagnostic du mal des Giriondins et propose sa recette.

Bordeaux : Giresse, « il y a besoin de revenir à une grande famille »

Bordeaux ne va pas bien ces dernières saisons. Depuis le départ du Groupe M6, des investisseurs américains se sont succédé (GACP Sports et King Street), mais le club ne parvient toujours pas à retrouver le sommet de la Ligue 1. En juillet 2021, les investisseurs américains ont cédé le club à Gérard Lopez, par ailleurs ancien président du LOSC. Ce dernier a débarqué avec une nouvelle équipe dirigeante, notamment un directeur technique (Admar Lopes) et un nouvel entraîneur (Vladimir Petkovic).

Un changement dont les effets ne sont pas encore perceptibles. Le nouveau propriétaire est à la tache pour redorer le blason du club au scapulaire passé tout prêt d’une liquidation à l'été. Soucieux de l’avenir de Bordeaux, Alain Giresse a proposé son plan de redressement. Il recommande de revenir aux valeurs du club. « Il y a besoin de revenir à une grande famille. Ça existe toujours. Le club a une représentativité locale et régionale », a-t-il conseillé.

« À Bordeaux, le football fonctionne d’une façon, à la girondine. Malheureusement, ça s’est détérioré ces dernières années, mais rien ne s’est éliminé. Il faut retrouver ça progressivement. C’est un travail d’ensemble : sur un plan sportif, relationnel. Il faut redonner cette dimension au club », a indiqué l’ancien joueur du FCGB. « Aujourd’hui, Bordeaux a perdu en popularité. C’est le résultat de ces dernières années, qu’il faut maintenant repenser et réaliser de nouveau », a-t-il conclu.

Qui est Alain Giresse ?

Alain Giresse (69 ans) est né à Langoiran (en Gironde) et a été formé à Bordeaux. Il a défendu les couleurs bordelaises entre 1970 et 1986, soit 16 saisons consécutives. Il a disputé plus de 500 matchs sous le maillot des Marine et Blanc. L'ancien milieu de terrain a été champion de France en 1984 et en 1985, vainqueur de la Coupe de France en 1986, vainqueur de la Coupe des Alpes en 1980, vice-champion de France en 1983 avec les Girondins. Il est donc une figure emblématique du FCGB. Devenu entraîneur, il a dirigé le Toulouse FC, le PSG et des sélections africaines (Gabon, Mali, Sénégal et Tunisie).