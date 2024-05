Mercato PSG : Ethan Mbappé au Real Madrid, la réponse tombe !

Ethan Mbappé, dans l’ombre de son grand frère Kylian Mbappé, a été interrogé sur son possible départ du PSG pour le Real Madrid lors de ce mercato estival. La réponse du jeune parisien est connue et elle ne laisse planer aucun doute.

PSG : Ethan Mbappé ne signera pas au Real Madrid au mercato estival

Kylian Mbappé quittera le PSG après le dernier match du club de la capitale face à l’OL le 25 mai en finale de Coupe de France. Il est pratiquement certain que l’attaquant vedette du club parisien va rejoindre le Real Madrid qui le piste depuis maintenant 7 saisons. Plusieurs médias s’accordent à dire qu’il a déjà signé avec les merengues et qu’il ne reste plus qu’à officialiser ce transfert gratuit.

En effet, Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain se séparent à la faveur de la fin du contrat du buteur. L’intéressé a souhaité être situé sur sa situation avant le début de l’Euro 2024 qui se jouera en Allemagne et pour laquelle il est convoqué par Didier Deschamps chez les Bleus. L’issue de ce dossier est donc connue d’avance, mais il reste celui de son petit frère Ethan Mbappé, qui n’a disputé que 4 petits bouts de matchs et dont on ignore le niveau réel.

Que deviendra le petit frère de Kylian ?

Une chose est certaine, le joueur natif de Montreuil (Seine-Saint-Denis) ne va pas suivre son grand frère au Real Madrid. Il a répondu « Non » à un supporter parisien dont il signait l’autographe qui lui avait clairement posé la question « Tu vas aller au Real, comme ton frère ? ».

🔴🔵 “Will you join Real Madrid this summer?”.



Ethan Mbappé: “No”. ❌ pic.twitter.com/JGRx39XDb3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2024

Maintenant qu’on sait qu’il ne sera pas merengue la saison prochaine, on se demande ce que va faire Ethan Mbappé la saison prochaine. Va-t-il rejoindre en prêt un club qui pourra lui donner du temps de jeu ou restera-t-il dans la capitale française où l’entraîneur Luis Enrique ne semble pas convaincu de son talent ? Quoi qu’il arrive, Ethan Mbappé est sous contrat avec le PSG jusqu’à la fin du mois prochain.

De grands doutes subsistent sur l’idée que le club parisien lui propose un nouveau contrat pour ensuite le prêter à un club qui pourra lui accorder du temps de jeu.