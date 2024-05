Mercato OL : Un club niveau Ligue des Champions rêve de Gift Orban

Gift Orban, l’attaquant prometteur de l’Olympique Lyonnais, est devenu une cible potentielle pour un club qui a créé la sensation, se qualifiant pour la toute première fois en Ligue des Champions.

OL : Une première saison en demi-teinte pour Gift Orban

Gift Orban a rejoint l’OL en janvier 2024, signant un contrat jusqu’en juin 2028. Il est arrivé avec un bilan impressionnant de 51 buts en 76 matchs depuis son arrivée en Europe, d’abord en Norvège puis en Belgique. Ses débuts à l’OL étaient très attendus, compte tenu de sa réputation de joueur spectaculaire et finisseur. Bien qu’il ait montré des éclairs de son talent, il a eu des difficultés à s’adapter à la Ligue 1 et à trouver une place de titulaire indiscutable dans l’équipe.

Le Nigérian a fait 13 apparitions dans le groupe de Pierre Sage avec un seul but marqué. Il fait partie des joueurs les moins utilisés avec seulement 470 minutes de jeu disputées depuis son arrivée chez les Gones. Malgré une première saison difficile, Orban reste un joueur jeune et talentueux avec un potentiel énorme.

Gift Orban pour remplacer Joshua Zirkzee à Bologne ?

Avec une qualification historique pour la Ligue des Champions, la première en 60 ans, Bologne sous la direction de Thiago Motta se prépare pour une aventure européenne inédite. Dans cette optique, le club italien cherche à renforcer son effectif pour la compétition la plus prestigieuse d’Europe.

A la recherche de renforts offensifs, le club italien garderait un œil attentif sur le jeune attaquant, selon Ignazio Genuardi. L’objectif du club est de le signer en remplacement de Joshua Zirkzee. Cependant, Gift Orban n’est pas le seul joueur de Ligue 1 dans le viseur de Bologne.

Lilian Brassier intéresse aussi Bologne

Bologne ne se concentre pas uniquement sur Orban. Lilian Brassier, du Stade Brestois, est également dans le radar du club en tant que remplaçant potentiel pour Joshua Zirkzee. Avec une concurrence féroce pour Brassier, Bologne pourrait intensifier son intérêt pour Gift Orban afin de sécuriser au moins une de ses cibles prioritaires pour la saison à venir.

Ce serait tout de même une surprise de voir Gift Orban bouger après seulement six mois à Lyon. L’attaquant n’a fait que seize apparitions toutes compétitions confondues et on a toujours le sentiment qu’il trouve ses marques dans un nouvel environnement.