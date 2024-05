RC Lens : Pression maximale sur un soldat de Franck Haise

Franck Haise dirige ce dimanche son dernier match de la saison en Ligue 1 à la tête du RC Lens face à Montpellier. Pour cette ultime rencontre, il devrait probablement composer sans un de ses cadres.

RC Lens – Montpellier : Franck Haise privé de Kevin Danso pour une raison surprenante

Pour la dernière journée de Ligue 1 face à Montpellier, Franck Haise devra bien se passer de Kevin Danso ce dimanche. C’est l’information révélée samedi par L’Equipe qui indique que le sélectionneur de l’Autriche, Ralf Rangnick, aurait mis « la pression maximale » sur le défenseur central de 25 ans pour qu’il ne joue pas cette dernière rencontre de Ligue 1.

Le technicien serait même allé jusqu’à le menacer pour sa place en équipe nationale pour l’Euro 2024. Danso est d’ailleurs absent du groupe convoqué par l’entraîneur de Lens Franck Haise pour affronter Montpellier. « Physiquement apte à jouer, Kevin Danso a décidé de ne pas participer », a officiellement confirmé le club sang et or via son compte X.

Danso a déçu Franck Haise et ses coéquipiers

L’Autriche s’est qualifiée pour l’Euro 2024 organisé prévu en Allemagne cet été. Ils joueront contre la France, la Pologne et les Pays-Bas. Rangnick a fait part de doutes sur la forme physique de Kevin Danso après qu’il ait manqué le match nul de la semaine dernière contre Rennes en raison d’une tension aux ischio-jambiers. L’Equipe rapporte qu’il s’est ouvert à Franck Haise à ce sujet et a déclaré au manager lensois qu’il ne pouvait pas compromettre sa place pour l’Euro.

Etant donné que le défenseur central du Real Madrid, David Alaba (31 ans), devrait rater le tournoi, Danso n’a pas l’intention de manquer l’occasion d’être au rendez-vous. Sans surprise, la décision de Kevin Danso n’est pas du tout appréciée dans par son entraîneur et certains de ses coéquipiers. Les Artésiens n’ont pas assuré leur place pour une compétition européenne.