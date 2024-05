Ancelotti à la place de Will Still, le pari fou du Stade de Reims !

Orphelin de Will Still, le stade de Reims espère officialiser le nom de son nouvel entraîneur début juin. Davide Ancelotti, fils du légendaire coach italien, est dans le viseur du club champenois.

Le Stade de Reims envahi par les CV pour remplacer Will Still

Après s’être séparé de son entraineur au début du mois de mai, le Stade de Reims s’active pour nommer un nouvel entraineur. Le club champenois avait annoncé, via un communiqué publié le 2 mai dernier, la fin de sa collaboration avec Will Still avec effet immédiat.

Malgré ses résultats historiques après avoir repris le club la saison passée, l’entraineur belge a fini par payer la saison compliquée du Stade de Reims. Il quitte donc le club et c’est son adjoint Samba Diawara, qui a repris le flambeau pour la fin de saison. Et d’après le journal L’Equipe, le président Jean-Pierre Caillot a reçu une soixantaine de CV et a effectué parmi ceux-ci une sélection d’une vingtaine.

Le fils de Carlo Ancelotti convoité

Toujours selon l’Equipe, Davide Ancelotti fait partie des pistes de Reims pour succéder à l’ancienne bonne pioche Will Still. Le fils de l’ancien coach du PSG, Carlo Ancelotti, intéresse les rémois. Âgé de 34 ans, il n’a connu que des postes d’adjoint, celui de son père, au Bayern Munich, à Naples, à Everton, et à Madrid, mais avec toujours l’ambition de voler de ses propres ailes.

Dès jeudi 23 mai, six ou sept candidats sélectionnés par Reims seront auditionnés en visio et trois « finalistes » seront reçus physiquement, indique L’Equipe, qui croit savoir que le club veut officialiser son nouvel entraîneur début juin. Le nom de Luka Elsner, l’entraineur du Havre, est aussi souvent évoqué, mais celui-ci devrait rester dans son club. Davide Ancelotti, engagé avec le Réal Madrid jusqu’en 2026, a donc ses chances.