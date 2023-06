En quête d’un nouvel entraîneur en vue de succéder à Didier Digard, l’OGC Nice explore plusieurs pistes. L’une d’entre elles mène à Franck Haise du RC Lens.

Mercato OGC Nice : Jean-Pierre Rivère insiste pour Franck Haise

Propulsé à la tête de l’OGC Nice en janvier dernier suite au limogeage de Lucien Favre, Didier Digard avait réussi à prendre en main le groupe niçois avec brio avant de connaître une fin de saison décevante. Sous ses ordres, les Aiglons ont terminé à la 9e place du championnat et ne disputeront aucune compétition européenne la saison prochaine.

Suite à cette déception sportive, la formation présidée par Jean-Pierre Rivère n’a pas vraiment l’intention de conserver son coach une saison supplémentaire. Elle est déjà à la recherche d'un nouvel entraîneur pour succéder à Didier Digard. Et Franck Haise, actuellement à la tête du RC Lens, serait l’un de ses choix prioritaires.

Selon les informations dévoilées par L’Équipe, le travail remarquable accompli par Franck Haise avec Lens n'a pas échappé aux dirigeants niçois, qui le considèrent comme un candidat idéal pour prendre les rêves de l'équipe. Des discussions dans ce sens devraient débuter entre les différentes parties dès l’ouverture du prochain mercato.

Franck Haise, une piste très compliquée pour l’OGC Nice

Toutefois, malgré l'intérêt persistant de l’OGC Nice, il semble peu probable que cette opération aboutisse. Et pour cause, Franck Haise n'a pour l’instant aucune intention de quitter les Sang et Or, qui viennent de réaliser une qualification historique pour la prochaine Ligue des Champions. La perspective de participer à la plus prestigieuse compétition européenne motive Franck Haise de poursuivre son travail avec le RC Lens et de continuer à développer le projet qu'il a mené avec succès. Cette opportunité unique de faire briller le club lensois dans une compétition de haut niveau semble être sa priorité.

Cela signifie que l’OGC Nice devra se tourner vers d'autres options et explorer d'autres candidatures pour trouver le successeur idéal de Didier Digard. Les noms de Régis Le Bris (FC Lorient) et Davide Ancelotti (coach adjoint du Real Madrid) sont évoqués. Quoi qu’il en soit, le processus de recherche de l'entraîneur idéal peut être complexe, mais l’OGC Nice devra faire preuve de persévérance pour trouver celui qui guidera l'équipe vers un avenir prometteur la saison prochaine.