AS Monaco : Mohamed Camara attend de connaître son sort

À l’issue de la dernière journée du championnat français, la LFP a organisé une opération pour la lutte contre l’homophobie en faisant porter aux joueurs un patch dénonçant l’homophobie. Le milieu de terrain de l’AS Monaco, Mohamed Camara, a refusé de s’y conformer.

Des sanctions pour Mohamed Camara et le club

En cachant le logo de la lutte contre l’homophobie, Mohamed Camara s’est attiré de nombreux problèmes. Le milieu de terrain de l’ASM est accusé d’homophobie et pourrait être sanctionné. Une demande qu’Amélie Oudéa-Castéra, actuelle ministre des Sports, a formulée au micro de RTL ce lundi 20 mai.

« Je trouve que c’est un comportement inadmissible, j’ai d’ailleurs pu dire ce que j’en pensais à la LFP hier soir, et j’estime qu’un tel comportement doit faire l’objet des sanctions les plus fermes à la fois contre le joueur et le club qui l’a laissé faire.«

🚨 Amélie Oudéa-Castéra, Ministre des Sports, sur le choix de Mohamed Camara de cacher le patch contre l’homophobie sur son maillot :



« 𝗝𝗲 𝘁𝗿𝗼𝘂𝘃𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗰'𝗲𝘀𝘁 𝘂𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗶𝗻𝗮𝗱𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲, j'ai d'ailleurs pu dire ce que j'en pensais à la LFP… pic.twitter.com/Gh2tHRUL44 — Actu Foot (@ActuFoot_) May 20, 2024

Actuellement, seul Adi Hütter s’est exprimé sur le cas de Camara et soutient la cause de la LFP en indiquant que l’action du joueur monégasque sera discutée avec les dirigeants le plus rapidement possible.

Une journée marquée une fois encore par la polémique

Pour cette saison, la journée contre l’homophobie a suscité de nombreuses polémiques. Mohamed Camara n’est pas le seul joueur dans la polémique cette année puisque l’attaquant du FC Nantes, Mostafa Mohamed, a décidé de boycotter cette journée et n’a pas voulu jouer contre l’ASM ce dimanche.

Les deux joueurs sont en récidive puisqu’ils avaient également décidé de ne pas être présents l’année dernière lors de la même journée pour le même événement. Malgré ces polémiques, le cofondateur de la Fondation Sport Inclusif, Jeff Puech, s’est exprimé sur ces cas et préfère retenir le positif.

« 99,9 % acceptent de porter le maillot, cette lutte avance, les lignes bougent, il y a un dispositif, un travail qui est fait tout au long de la saison contre les discriminations, contre le racisme et l’homophobie, avec une jeunesse plus sensibilisée, des joueurs rencontrés en club, une concertation avec l’UNFP, une compréhension des joueurs qui a évolué.«

Même si les polémiques font plus de bruit, beaucoup de joueurs ont montré une prise de conscience sur les nombreuses discriminations qui ont été recensées de nombreuses fois dans le domaine du football.