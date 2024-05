Ligue 2 : Quel avenir pour le FC Lorient la saison prochaine ?

Relégué sur le fil en Ligue 2 après plusieurs saisons dans l’élite, le FC Lorient va amorcer son opération remontée. Avec quels joueurs ? Et toujours avec Régis Le Bris ?

Un bilan mitigé

Si la saison 2022-2023 avait d’une part été satisfaisante avec une 16ᵉ place, la saison qui vient de s’achever a été cauchemardesque. Dès les premières journées, le club breton s’est retrouvé en difficulté et n’a jamais réussi à se relever. Condamné à la Ligue 2 après un scénario cruel, le FC Lorient va déjà se pencher vers la prochaine saison avec l’ambition de « revenir avec une organisation solide et un projet ambitieux pour bien exister en Ligue 2 et remonter très vite », selon les mots du président Loïc Féry.

La question se pose toutefois de savoir à quoi ressemblera la feuille de match du FCL, lors de la première journée de championnat à la mi-août. La question de l’entraîneur, Régis Le Bris, est sur toutes les lèvres. Pris en grippe par une partie des supporters avant et après le match face à Clermont, le coach a rappelé son amour du club en conférence de presse. Sous contrat jusqu’en juin 2027, il a exprimé son engagement à rester auprès du club, mais son avenir dépendra des discussions avec la direction.

Un effectif à reconstruire

Le mercato estival sera crucial pour le FC Lorient. Outre le départ acté de Quentin Boisgard et la fin des prêts de Bouanani, Louza, Gomis, Adjei et Kari, d’autres joueurs phares de cet effectif 2023-2024 devraient quitter le navire. Sifflé lors de sa sortie face à Clermont par des supporters, qui réclamaient son départ, Benjamin Mendy les a applaudis en retour et il est difficile de ne pas imaginer le voir quitter le FCL, au même titre que Bakayoko. Absent des deux derniers matchs des Merlus, Isaak Touré devrait lui aussi s’en aller.

Concernant les cadres de l’équipe, le capitaine Laurent Abergel a laissé planer le doute dimanche soir après le match. À l’image du dernier mercato du club, certains joueurs bien côtés sur le marché pourraient partir en cas d’offre intéressante. En plus de ces éléments, le FC Lorient devra réduire un effectif pléthorique avec le retour de onze joueurs prêtés lors des deux derniers mercatos, dont certains indésirables au club.