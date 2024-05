Mercato OM : Il dit oui à l’arrivée d’Habib Beye à Marseille

C’est déjà terminé entre Jean-Louis Gasset et l’OM. Alors que le club phocéen penchait plutôt pour Paulo Fonseca, Habib Beye devient la solution pour mener l’équipe marseillaise la saison prochaine.

Mercato OM : Longoria misera-t-il sur Habib Beye

Habib Beye a réalisé un excellent travail sur le banc du Red Star, revenu en Ligue 2. Au club parisien, l’ancien latéral droit de l’OM a réalisé 51 victoires, 23 matchs nuls et 30 défaites depuis son arrivée en 2021.

Il est clair que la division Nationale n’est pas la Ligue 1 et même si c’était le cas, l’Olympique de Marseille n’est pas n’importe quel club du championnat français. C’est pourtant sur le banc de l’OM que voudraient le voir certains spécialistes foot, en particulier Daniel Riolo.

Le consultant sportif de RMC Sport : « Demain, si tu me dis, on tente Habib Beye, je ne tombe pas de ma chaise. Pourquoi pas? Il connaît l’environnement. Dans la communication avec les joueurs, il sera bon, dans la gestion du contexte et la communication aussi. »

Pour assurer de sa position, le journaliste du média sportif développé son idée en ajoutant : « Si c’est pour prendre un faux bon… On a pris un entraineur à poigne, Gattuso, échec, on a pris Marcelino, qui a une bonne cote en Espagne, catastrophe. Si tu arrives à avoir Fonseca, très bien mais pour l’instant, il ne veut pas venir et attend d’autres réponses. Vas-y à fond sur un mec qui a envie de venir et qui rêve de venir. Tente le coup. Je ne vois pas pourquoi il ne sera pas apte. » Daniel Riolo sur RMC Sport.

Avec son actuelle 8e place au classement de Ligue 1, le club phocéen ne disputera aucune compétition européenne la saison prochaine. Frank McCourt et son bras droit Pablo Longoria sont observés par le peuple marseillais qui espère qu’ils feront enfin des choix ambitieux pour relancer l’OM. Recruter Habib Beye, même si ce dernier s’est déjà prononcé sur le sujet en affirmant qu’il ne refuserait pas une telle opportunité, n’est pas vraiment ce qu’attendent les supporters marseillais.