OM : Jonathan Clauss, une condition fixée pour son départ au mercato

Jonathan Clauss vit peut-être ses dernières semaines en tant que joueur de l’OM. Les dirigeants phocéens ont fixé une condition pour son départ durant le mercato.

OM : La porte reste ouverte pour un départ de Jonathan Clauss

Malgré une fin de saison décevante, l’Olympique de Marseille se projette déjà vers l’avenir avec le mercato estival en ligne de mire. Le club phocéen, qui n’a pas atteint ses objectifs en terminant à une honteuse 8e place de Ligue 1, aspire à se renforcer pour la prochaine saison. Pour ce faire, il faudra se séparer de certains joueurs.

Jonathan Clauss figure notamment parmi les joueurs susceptibles de quitter l’OM cet été. Malgré un début de saison prometteur, le latéral droit français a connu des difficultés et a été critiqué pour son manque de professionnalisme.

Un épisode tumultueux impliquant Mehdi Benatia a même ébranlé la relation entre Jonathan Clauss et le club, soulevant des interrogations sur son avenir au sein de l’équipe. RMC Sport rapporte d’ailleurs que l’OM envisage sérieusement de se séparer du joueur de 31 ans lors du mercato estival.

Une offre intéressante attendue à Marseille

Cette décision vise à éviter un départ gratuit de Jonathan Clauss la saison prochaine. Le club présidé par Pablo Longoria est ouvert à l’idée de céder le joueur âgé de 31 ans, mais sous réserve de recevoir une offre jugée satisfaisante.

Le départ éventuel de Jonathan Clauss s’inscrit surtout dans la volonté de l’OM de faire de la place et de renouveler son effectif. Cette période de transition est importante pour le club qui souhaite repartir sur de nouvelles bases et se donner les moyens de retrouver la compétitivité nécessaire pour viser des objectifs plus élevés la saison prochaine.

Le mercato estival s’annonce donc mouvementé du côté de l’Olympique de Marseille, avec des ajustements attendus dans l’effectif et des mouvements de joueurs qui pourraient marquer un tournant dans la stratégie sportive du club.