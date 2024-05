Le RC Lens tient le successeur de Frédéric Hébert

Le Racing Club de Lens, en pleine réorganisation de son organigramme, est sur le point de se séparer de Frédéric Hébert. Son successeur est même déjà identifié.

RC Lens : Clap de fin pour Frédéric Hébert

La collaboration entre le RC Lens et Frédéric Hébert semble être arrivée à son terme. Selon les informations de L’Equipe, il ne sera plus le directeur sportif du club sang et or. La décision lui a été communiquée lundi à l’occasion d’un entretien préalable à son licenciement et il a été suspendu à titre conservateur.

C’est la conséquence d’une sorte d’incompatibilité entre celui qui est arrivé en octobre 2023 et le club. Cette décision du RC Lens intervient dans un contexte où le club est en pleine réorganisation structurelle et devra aussi préparer la saison prochaine.

Diego Lopez pour remplacer Frédéric Hébert ?

A peine la nouvelle de la suspension de Frédéric Hébert propagée que le club semble lui avoir déjà trouvé un successeur. La direction du RC Lens a jeté son dévolu sur Diego Lopez Gomez pour renforcer son équipe de recrutement selon Sacha Tavolieri. Actuellement coordinateur du recrutement des Girondins de Bordeaux, Lopez est bien vu par Joseph Oughourlian, le président du RCL, qui apprécie son profil pour une réorganisation sportive imminente.

Avec des noms comme Grégory Lorenzi (Brest) et Florian Maurice (Rennes) également en lice, Diego Lopez se distingue comme un candidat de choix pour le RC Lens à la succession de Frédéric Hébert. Il aurait déjà été reçu dans les bureaux de la Gaillette, ce qui indique un intérêt sérieux de la part des dirigeants lensois.

Si son engagement se concrétise, Diego Lopez pourrait occuper le poste d’adjoint du directeur sportif, apportant avec lui une expertise précieuse acquise chez les Girondins de Bordeaux. Oughourlian, connu pour son engagement et sa vision stratégique, semble convaincu que Lopez peut contribuer significativement à l’avenir du club.