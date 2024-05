L’accord est scellé, l’OM va perdre un grand buteur

L’OM vient de boucler une saison décevante et sans une place en Coupe d’Europe. Ce qui obligera la direction à des changements cet été. En ce sens, Marseille pourrait perdre Pierre-Emerick Aubameyang.

OM : Aubameyang, l’étincelle au milieu d’une saison sombre

Pierre-Emerick Aubameyang a connu une saison remarquable avec l’Olympique de Marseille, se révélant être un atout majeur pour le club. Après un début de saison en demi-teinte, l’attaquant gabonais a retrouvé son meilleur niveau, enchaînant les performances de haut vol. Avec 27 buts et 11 passes décisives en 46 matchs toutes compétitions confondues, Aubameyang a été un élément clé de l’attaque marseillaise. Sa contribution a été particulièrement notable en Europa League, où il a inscrit 10 buts et délivré 4 passes décisives en 11 matchs.

Son retour en forme a coïncidé avec des ajustements tactiques de Jean-Louis Gasset, qui ont permis à Aubameyang de mieux exploiter ses qualités de finisseur. Cette résurgence a été cruciale pour l’OM, lui permettant de remonter dans le classement de Ligue 1 après un début de saison inconstant. Sa capacité à se montrer décisif dans les moments importants a renforcé sa réputation de buteur de classe mondiale.

Cet accord secret qui ouvre la porte à un départ de Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang a rejoint l’Olympique de Marseille lors du mercato estival de 2023, signant un contrat qui, selon Eric Di Meco, lui permettrait de quitter le club à sa convenance. Cette clause de sortie, peu commune dans le football moderne, offre à Aubameyang une flexibilité significative quant à son avenir au sein du club phocéen. « D’après ce que j’ai compris, il y a un accord tacite pour que, s’il veut partir, tu es obligé de faire un effort, en ne demandant rien », a-t-il révélé sur RMC Sport.

Arrivé en provenance de Chelsea sur un transfert libre, Aubameyang s’est engagé pour trois ans avec l’OM, avec un salaire qui le place parmi les joueurs les mieux rémunérés de l’histoire du club. Cependant, cette clause spéciale dans son contrat pourrait ouvrir la porte à un départ anticipé si l’attaquant le souhaite. Cette situation contractuelle unique soulève des questions sur la stratégie à long terme de l’OM et la stabilité de l’effectif.

« Si tu le perds, le message est terrible. Ça veut dire que tu réduis la voilure, tant sportivement que économiquement », a regretté Di Meco. Aubameyang, connu pour sa vitesse et son efficacité devant le but, a déjà prouvé sa valeur dans les plus grands championnats européens. Son expérience et son leadership sont des atouts indéniables pour l’OM, mais la possibilité d’un départ soudain pourrait mettre le club dans une position délicate.