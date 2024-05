Mercato : Départ de Lacazette, Friio lâche un gros indice

Réagissant à la rumeur persistante sur le départ d’Alexandre Lacazette de l’OL, David Friio a lâché un gros indice sur l’avenir du capitaine et buteur de Lyon.

Mercato : Alexandre Lacazette très convoité

La saison de l’OL n’est pas encore terminée. Elle prendra fin avec la finale de la coupe de France, contre le PSG, samedi (21h) au stade Pierre Mauroy à Lille. Déjà assuré d’une place en coupe d’Europe (Ligue Europa) la saison prochaine, l’Olympique Lyonnais vise la cerise sur le gâteau, pour couronner sa saison extraordinaire. Alexandre Lacazette et ses coéquipiers ont à cœur de remporter le trophée, pour leurs supporters, dont le soutien a été déterminant pour la remontée et le maintien en Ligue 1.

En marge de la finale prévue dans quelques jours, le capitaine de l’OL amine le pré-mercato du club rhodanien. Il est annoncé sur le départ cet été. Et la rumeur enfle à l’approche de l’ouverture officielle du mercato estival. Très convoité par des clubs de l’Arabie Saoudite, Alexandre Lacazette est envoyé dans le Golfe. L’un des prétendants du meilleur buteur des Gones lui aurait déjà transmis une offre contractuelle très intéressante.

Il est également dans les petits papiers de l’AC Milan pour remplacer Olivier Giroud, qui s’est déjà engagé avec Los Angeles FC en MLS. J Toujours dans le championnat nord-américain, Los Angeles Galaxy a coché le nom Alexandre Lacazette et explore la piste en vue d’un transfert.

Friio ne dément pas le départ de Lacazette, mais souligne son importance

Face à toutes ces rumeurs, David Friio est sorti du silence. Il ne dément pas ouvertement les informations concernant le départ du N°10 de l’OL, mais il souligne l’importance de ce dernier dans l’équipe Lyonnaise. « C’est un joueur de classe mondiale. C’est un bonheur absolu d’avoir ce genre de joueur dans son équipe […]. Qui ne voudrait pas d’Alex dans son équipe ? », a-t-il confié, dans des propos rapportés par Olympique et Lyonnais.

Selon le directeur sportif des Gones, « c’est un côté plus rassurant pour l’équipe, parce que c’est un capitaine et pas qu’un buteur ». Cette semaine, Pierre Sage a rappelé qu’Alexandre Lacazette est sous contrat à Lyon jusqu’en juin 2025 et de ce fait, il est toujours à sa disposition. Toutefois, John Textor ne retiendra pas le joueur de 33 ans, si une offre intéressante arrive sur son bureau. Surtout qu’il pourrait, en plus, faire l’économie du gros salaire de ce dernier sur un an, soit 6 M€, selon les chiffre de L’Equipe