Mercato SRFC : Mikautadze dans le viseur rennais

Le SRFC veut recruter au FC Metz. Auteur d’une deuxième partie de saison, Georges Mikautadze donne de l’espoir aux supporters messins de se maintenir d’ici à la fin du championnat. Plusieurs clubs observent le joueur et envisagent de faire une offre à l’Ajax pour son prêt.

L’ajax ne veut plus de Mikautadze

Recruté pour 16 millions d’euros le 30 août dernier par l’Ajax Amsterdam, en provenance du FC Metz, l’attaquant géorgien n’avait pas réussi à s’imposer aux Pays-Bas. Dès le mercato hivernal, le FC Metz s’est empressé de faire une offre de prêt pour reprendre son ancien joueur jusqu’à la fin de la saison.

Une opération qui s’est révélée concluante puisque le joueur prêté par l’Ajax Amsterdam a réalisé quelque chose d’historique. Depuis son retour en janvier, Mikautadze a marqué 11 buts. L’attaquant de Metz cumule pas moins de 13 buts et 4 passes décisives alors qu’il s’est absenté pendant près de 6 mois.

Malgré les performances impressionnantes de Mikautadze, son club, l’Ajax, n’a toujours pas pris de nouvelles de son joueur comme ils l’avaient indiqué dans les journaux de L’Équipe. « Je suis prêté, mais ils ne prennent aucune nouvelle. À l’Ajax, on m’a oublié. » D’autres clubs, en revanche, ne vont pas oublier le joueur natif de Lyon, comme c’est le cas de Rennes.

Rennes veut renforcer son attaque

Alors qu’il devrait quitter l’Ajax d’ici le mercato estival, il est peu probable que Mikautadze reste à Metz. D’un point de vue financier, il est compliqué pour les Messins d’offrir un salaire élevé à l’attaquant géorgien. Il faut ajouter à cela que le joueur veut aussi atteindre d’autres objectifs sur le plan collectif.

Le Stade Rennais est capable de proposer cela à Mikautadze. Les dirigeants rennais veulent se séparer d’un de leurs joueurs offensifs, Gouiri, Terrier ou Kalimuendo. Ce qui amène donc le board à réfléchir sur une éventuelle piste pour remplacer l’un de ces attaquants qui seront mis en vente. Selon un journaliste turc du média Sports Digitale, Rennes se serait donc intéressé à Mikautadze.

Une piste qui pourrait être plus que convaincante lorsque l’on observe la deuxième partie de saison plus qu’intéressante de l’attaquant messin. Avec une valeur marchande avoisinant les 15 millions d’euros, il reste à voir si les Rouge et Noir feront le pas pour recruter Georges Mikautadze.