ASSE : De l’espoir pour un des trois blessés avant d’affronter Rodez

Les nouvelles en provenance de l’Etrat sont un peu rassurantes. L’ASSE pourrait récupérer Gautier Larsonneur pour affronter Rodez AF, vendredi.

ASSE-Rodez : De l’espoir pour Gautier Larsonneur

N’ayant pas réussi à monter directement en Ligue 1, à l’issue du championnat régulier, l’ASSE est contrainte de passer par les play-off et barrages pour tenter d’accéder à l’élite. Elle a ainsi rallongé sa saison, jusqu’au 2 juin. Mais l’équipe restée mobilisée n’est pas au grand complet. Ibrahima Wadji, Thomas Monconduit et Gautier Larsonneur n’ont pas pris part au dernier match perdu contre Quevilly-Rouen (2-1). Le premier est déclaré forfait jusqu’à la saison prochaine, tandis que les deux autres sont en reprise. Le gardien de but a fait son retour à l’entraînement cette semaine et il enchaîne les séances. Il s’active pour être opérationnel contre Rodez AF, vendredi (20h30).

Dans une story postée sur les réseaux sociaux, Gautier Larsonneur se montre très appliqué pendant les séances adaptées pour sa reprise. Peuple-Vert évoque « un entraînement sur mesure pour tester ses aptitudes ». Souffrant d’une blessure à la jambe droite, il évite des tirs avec le pied touché. Il y a tout de même de l’optimisme à l’ASSE pour le dernier rempart. « L’espoir de le voir sur la pelouse de Geoffroy-Guichard est évident », annonce le média spécialisé.

Monconduit et Cardona vers un forfait contre Rodez

En revanche, les nouvelles ne sont pas bonnes pour Thomas Méconduit (cuisse), ainsi qu’Irvin Cardona, touché au mollet lors du match à Quevilly. À deux jours de la rencontre avec RAF, ils sont incertains d’y prendre part. D’après P-V, « il est probable que Thomas Monconduit et Irvin Cardona manquent la rencontre ».

Comme Gautier Larsonneur, le milieu défensif et le polyvalent attaquant sont des joueurs importants de l’équipe d’Olivier Dall’Oglio. Monconduit est l’un des tauliers dans l’entrejeu et Cardona est le meilleur buteur de l’ASSE en 2024. Il a marqué 8 buts et délivré 3 passes décisives, en 19 matchs disputés.