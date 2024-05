Mercato : L’OL tient déjà le remplaçant de Nicolas Tagliafico

Alors que Nicolas Tagliafico est annoncé sur le départ, l’Olympique Lyonnais est sur le point de réaliser un joli coup sur le marché des transferts en s’attachant les services d’un jeune prodige anglais.

Mercato OL : Nicolas Tagliafico pourrait quitter les Gones cet été

L’Olympique Lyonnais pourrait bientôt dire au revoir à l’un de ses défenseurs, Nicolas Tagliafico. L’international argentin, arrivé à l’été 2022, est annoncé sur le départ, avec un intérêt particulier manifesté par le Real Betis. Le joueur de 31 ans, qui était absent lors du match contre le Stade Rennais, a été initialement annoncé comme souffrant. Cependant, des rumeurs venues d’Espagne suggèrent que son absence pourrait être liée à des négociations en cours avec le club andalou.

Le flou entoure la situation actuelle du joueur, mais les indices semblent pointer vers un transfert imminent. Malgré une intégration qui n’a pas été sans difficultés à Lyon, Nicolas Tagliafico représente une valeur marchande non négligeable. Estimé à environ huit millions d’euros, son départ pourrait permettre à l’OL de réinvestir dans son effectif, surtout à l’approche de l’ouverture du mercato estival. Le club prépare déjà son éventuel départ avec une piste identifiée en Belgique.

Archie Brown pour remplacer Nicolas Tagliafico à l’OL ?

Avec le probable départ de Nicolas Tagliafico, l’OL cherche à sécuriser sa défense et Archie Brown semble être le candidat idéal selon Sacha Tavolieri. Le joueur de 21 ans, qui a rejoint La Gantoise en provenance de Lausanne, s’est rapidement imposé comme un élément clé de l’équipe belge, délivrant trois passes décisives en 22 apparitions en championnat cette saison.

Archie Brown attire l’attention non seulement pour ses performances sur le terrain mais aussi pour son potentiel de développement. À seulement 21 ans, il représente un investissement pour l’avenir et pourrait devenir un pilier de la défense de l’OL dans les années à venir, avec sa valeur marchande actuelle estimée à 5 millions d’euros. Un montant abordable pour le club de John Textor qui cherche à combler le vide d’un éventuel départ de Nicolas Tagliafico.

Un environnement qui s’annonce favorable pour Brown

L’intérêt de l’OL pour Archie Brown témoigne de la volonté du club de renforcer son équipe avec des joueurs jeunes et ambitieux. À Lyon, il retrouverait deux anciens coéquipiers gantois, Gift Orban et Malick Fofana, ce qui pourrait faciliter son intégration dans l’équipe et le championnat français. L’OL étant qualifié pour la Ligue Europa, ce serait une belle occasion pour l’Anglais de disputer une compétition européenne.

L’OL continue de montrer son intérêt pour les talents de La Gantoise, après avoir déjà signé Orban et Fofana. L’ajout de Brown confirmerait cette tendance et soulignerait la pertinence de la cellule de recrutement lyonnaise dans l’identification de joueurs prometteurs.