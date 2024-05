Stade Brestois : L’avenir de Grégory Lorenzi déjà scellé ?

Le directeur sportif du Stade Brestois, Grégory Lorenzi est très sollicité sur le marché des transferts. Le club tient une réunion pour trancher sur son avenir.

Grégory Lorenzi transforme le Stade Brestois

Le Stade Brestois a réalisé une saison exceptionnelle. Les hommes du technicien français Eric Roy ont terminé à la troisième place en championnat de France et ont validé leur ticket pour la Ligue des Champions.

Ce succès est aussi dû au bon recrutement du directeur sportif du club breton, Grégory Lorenzi. Il est celui qui a façonné l’équipe en recrutant la plupart des joueurs et en ramenant Eric Roy sur le banc.

Cette réussite a attiré l’attention de nombreux clubs, tels que le Stade Rennais, le RC Lens et l’OGC Nice qui recherchent tous un nouveau directeur sportif.

🚨🔴⚪️🇫🇷 #Ligue1 |



🆕️ Grégory Lorenzi doit rencontrer son président Denis Le Saint dans les prochaines heures ❗️



➡️ Brest souhaite conserver son directeur sportif, courtisé par Lens, Rennes et Nicehttps://t.co/Gzn3Hj0Dgg pic.twitter.com/cK0xzmPKBA — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 23, 2024

Grégory Lorenzi va-t-il quitter le Stade Brestois cet été ?

Le Stade Brestois n’envisage pas de se séparer de l’architecte du club, Grégory Lorenzi. Selon les informations de Foot Mercato, une réunion est prévue dans les heures à venir entre Lorenzi et le président du Stade Brestois, Denis Le Saint.

Le patron du club va tenter de convaincre son collaborateur de rester pour voir le parcours du club en Ligue des Champions la saison prochaine.

Dans une interview accordée à L’Equipe, l’entraîneur brestois, Eric Roy s’est prononcé sur le potentiel départ de son dirigeant. Il a indiqué que la probabilité est forte que Greg reste à son poste au SB29 la saison prochaine.

« On a une relation très proche avec Greg. Si c’était fait, s’il partait, il me l’aurait déjà annoncé. Maintenant, bien sûr qu’il est sollicité, que des clubs s’intéressent à lui et c’est normal par rapport à son travail. Maintenant, je ne suis pas sûr qu’il s’en aille. J’aimerais bien qu’il reste », a-t-il dit.

La décision de Grégory Lorenzi sera bientôt connue.