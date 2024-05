Mercato : Mbappé arrive, Ancelotti déjà dans la tourmente au Real

Au Real Madrid la saison prochaine, cela risque d’être un gros casse tête pour Carlo Ancelotti. Avec l’arrivée attendue de Kylian Mbappé, l’entraîneur italien va devoir faire un choix au niveau offensif pour garder un certain équilibre.

Le Real Madrid prépare la présentation de Kylian Mbappé

Le Real Madrid se prépare à accueillir Kylian Mbappé. La signature de l’attaquant, qui arrive librement du Paris Saint-Germain, pourrait être officialisée dès le début de la semaine prochaine, après la finale de la Ligue des Champions. Une présentation spectaculaire est prévue, et l’excitation est palpable à Madrid. Cependant, Carlo Ancelotti reste un peu plus réservé.

Le technicien italien est anxieux à l’idée de savoir comment intégrer Kylian Mbappé à une équipe si bien rodée (large vainqueur de la Liga et grand favori de la Finale de la Ligue des Champions ce samedi). Selon le média espagnol Revelo, certains dirigeants voudraient que le Real joue avec Vinicius, Rodrygo, Mbappé et Bellingham un peu plus bas en numéro 10.

Quel système de jeu pour Carlo Ancelotti ?

Ce système de jeu, très offensif, inquiéterait pas mal Carlo Ancelotti, toujours selon Revelo. L’Italien pense qu’une telle composition nuirait à l’équilibre de l’équipe, particulièrement lors des grandes rencontres. Selon lui, Rodrygo, Vinicius Jr et Mbappé ne peuvent pas débuter ensemble, du moins pas dans les matchs exigeants. Une question d’équilibre défensif…

Le technicien Italien n’a pas l’intention de se plier aux souhaits de ses dirigeants et prévoit de simplement remplacer Rodrygo Goes par Mbappé dans sa formation actuelle. Cela explique la récente déclaration médiatique de l’ancien joueur de Santos, conscient qu’il sera relégué au banc de touche avec l’arrivée de Mbappé.