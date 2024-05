Vente OM ‍: La vérité sur les échanges entre Macron et les Saoudiens

Le président Emmanuel Macron jouera-t-il un rôle clé dans la vente OM ? Ses récents échanges avec les hauts dirigeants de l’Arabie saoudite ont relancé le sujet, mais la vérité sur cette affaire est bien différente.

La Vente OM n’était pas au cœur des échanges entre Macron et les Saoudiens

Le processus de rachat d’un club de football est souvent ponctuées d’intrigues et d’ingérences impliquant parfois des personnalités politiques. C’est ainsi que l’histoire de la cession du PSG au Qatar avait révélé l’implication des figures telles que Nicolas Sarkozy et Michel Platini. Aujourd’hui, les regards se tournent donc vers le président Emmanuel Macron pour savoir quel sera son role dans le dossier de la vente OM.

Il faut dire que l’annonce d’une conversation téléphonique entre le chef de l’Etat français et le prince saoudien Mohammed Ben Salmane a immédiatement ravivé les spéculations sur un possible investissement des Saoudiens à l’Olympique de Marseille. Cette rencontre virtuelle a soulevé des interrogation sur l’implication d’Emmanuel Macron en tant qu’intermédiaire dans cette affaire, étant donné son statut de fervent supporter de l’OM.

Cependant, les informations officielles provenant de la presse saoudienne indiquent que les échanges entre Emmanuel Macron et le prince saoudien ne se sont pas focalisées sur une éventuelle vente de l’OM. Les sujets abordés portaient plutôt sur des accords commerciaux et diplomatiques entre la France et l’Arabie Saoudite, ainsi que sur des questions humanitaires à Gaza.

Le Prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane et le Président français Emmanuel Macron ont discuté par téléphone mercredi, soulignant la nécessité d'intensifier les efforts pour mettre fin à la guerre à Gaza. pic.twitter.com/yM3EAMhONf — Saudia Expat & News (@expatrieksa) May 22, 2024

Frank McCourt reste toujours aux commandes de l’Olympique de Marseille

Ce mise au point jette par ailleurs un sérieux coup de froid sur les rumeurs autour de la vente imminente de l’OM aux Saoudiens. Même sii celles-ci suscitent un grand intérêt médiatique, Frank McCourt reste le propriétaire officiel du club, et son retour à Marseille dans les prochaines semaines est très attendu.

Son absence prolongée a soulevé diverses interrogations sur son implication dans la gestion quotidienne de l’Olympique de Marseille. Le milliardaire américain reste toujours aux commandes des affaires courantes de son club. Et la vente de l’OM à l’Arabie Saoudite restepour l’instant au stade des spéculations.

Malgré les nombreux démentis de la direction de Marseille, de nombreux supporters marseillais suivent de près ces développements, espérant des éclaircissements sur le futur proche de leur club bien-aimé.

Pour le moment, l’OM se concentre sur son prochain mercato et travaille en coulisse pour trouver son nouvel entraîneur. Plusieurs options sont explorées en interne pour succéder à Jean-Louis Gasset, qui a annoncé son départ cet été.